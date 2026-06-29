به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، در راستای ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی و با هدف استقرار نظامی پویا برای پایش مستمر استانداردهای آموزشی، نشست تخصصی تبیین ابعاد و سازوکارهای اجرایی طرح اعتبارسنجی مراکز آموزش علمیکاربردی با حضور محمد علیاکبری رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور و با مشارکت رؤسا و مسئولان حوزه نظارت و ارزیابی واحدهای استانی سراسر کشور برگزار شد.براساس یافتههای این پایش فراگیر، مراکز آموزش علمیکاربردی کشور در چهار دسته اصلی و ۱۱ طیف مختلف جای گرفتهاند.
در ادامه این نشست، علیاکبری رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور، تدوین و اجرای طرح اعتبارسنجی در مقیاس ملی را اقدامی راهبردی در مسیر تعالی آموزش عالی مهارتی دانست و با ترسیم افقهای پیشرو تصریح کرد: اعتبارسنجی مراکز آموزش علمیکاربردی، صرفاً یک فرآیند ارزیابی مقطعی نیست، بلکه سازوکاری پویا برای پایش مستمر کیفیت، شناسایی ظرفیتها و آشکارسازی کاستیها و نیازهای اصلاحی به شمار میرود.
وی افزود: دانشگاه جامع علمیکاربردی بر اساس ساختار منحصربهفرد خود، از یک سیستم نظارتی جامع در آموزش عالی بهرهمند است که سبب میشود وضعیت مراکز آموزشی، میزان رضایت دانشجویان و مدرسین و میزان رعایت استانداردها به صورت مستمر رصد گردد. از این منظر، اعلام نتایج اعتبارسنجی نه پایان راه، بلکه آغاز مرحلهای تازه از نقشآفرینی ارکان نظارت و ارزیابی در هدایت، تقویت و اصلاح روندهای آموزشی است.
علی اکبری با تأکید بر اینکه این طرح با تکیه بر تجارب سه برنامه پیشین دانشگاه تدوین شده است، افزود: تلاش شده است تا در طرح اعتبارسنجی حاضر، فراتر از شناسایی ظرفیتها و محدودیتها عمل کرده و این پایش را به فرصتی برای تصمیمسازی، سیاستگذاری و مداخله هدفمند تبدیل کنیم. از این رو، نتایج حاصل از این فرآیند مبنایی معتبر برای طراحی و اجرای سیاستهای تشویقی برای مراکز برتر، اتخاذ رویکردهای ترغیبی برای مراکز در حال رشد و همچنین اعمال تدابیر اصلاحی برای مراکز نیازمند بازنگری خواهد بود.
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح برنامههای عملیاتی دانشگاه برای مداخله هدفمند اعلام کرد: برابر یک برنامه هدفمند و با مشارکت مراکز، رؤسای واحدهای استانی و مجموعه نظارتی ستاد مرکزی، قصد داریم اقدامی هماهنگ برای ارتقای دو طیف نیازمند بهبود انجام دهیم. در همین راستا و براساس جمعبندیهای صورتگرفته، ۲۹ مرکز علمیکاربردی که در سطح چهار ارزیابی شدهاند، به صورت موردی تحت نظارت بالینی قرار گرفتهاند و در یک فرآیند تعاملی و همافزا، برنامههای اصلاحی لازم در طول تابستان در این مراکز به اجرا درخواهد آمد تا در ابتدای سال تحصیلی جدید، شاهد ارتقای محسوس کیفیت سطح آموزش باشیم.
علیاکبری همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از پیشرانان کیفیت در نظام آموزشی یادآور شد: نظارت مستمر و شبکه نظارتی دانشگاه بر این باور است که مراکزی که در جایگاه سرآمد، شایسته تقدیر و پویا قرار گرفتهاند، باید از مشوقهای ویژه بهرهمند شوند تا کماکان به عنوان مراکز الگو و اثرگذار، نقش پیشران خود را حفظ نمایند و چنین رویکردی به شکلگیری چرخهای مستمر از بهبود کیفیت در دانشگاه منجر خواهد شد.
وی با قدردانی از همکاری و مشارکت فعال واحدهای استانی در پیشبرد این طرح، بر ضرورت بهرهگیری هدفمند از ظرفیت هیأتهای نظارت و ارزیابی استانها تأکید کرد و گفت: رؤسای واحدهای استانی لازم است با ایجاد تعاملاتی شفاف، حرفهای و سازنده با مراکز آموزشی، زمینه دسترسی به دادههای دقیق و قابل اتکا را فراهم آورند. این هیأتها میتوانند با انجام نظارتهای بالینی، تحلیل دقیق نتایج اعتبارسنجی و بهکارگیری هوشمندانه تدابیر نظارتی، نقشی مؤثر در هدایت و ارتقای عملکرد مراکز ایفا کنند. بهکارگیرروشهای منسجم و مورد تأیید دانشگاه در حوزه نظارت و ارزیابی، به تحقق نظامی کارآمد برای پایش و بهبود مستمر منجر میشود.
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور در خاتمه با بیان اهمیت شفافیت در سنجش و رتبهبندی، خاطرنشان کرد: باتوجه به رقابتی بودن فضای آموزش عالی و قدرت انتخاب داوطلبان تحصیلات دانشگاهی، ارتقای کیفیت و بهبود خدمات آموزشی، پژوهشی و تحصیلی باید سرلوحه کار تمامی مراکز قرار گیرد. شفافیت، آگاهیبخشی و مشارکتپذیری از ویژگیهای بارز این طرح است و امیدواریم انجام این پایش به اهدافی چون ارتقای یادگیری سازمانی، همراهی ذینفعان، بهبود مستمر و مشارکت فعال مراکز در تعالی زیرنظام علمیکاربردی منجر شود.
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