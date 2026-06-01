به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمدرضا نیستانی معاون نظارت و سنجش صلاحیت حرفه ای دانشگاه با اعلام این خبر افزود: طرح اعتبارسنجی مراکز آموزش علمیکاربردی در یکصد و سیزدهمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمیکاربردی به تصویب رسید.
نیستانی گفت: در چارچوب این طرح، نتایج ارزیابیهای کمی و کیفی سال ۱۴۰۴ تجمیع، پردازش و پس از اعمال شاخصهای رواییسنج، وضعیت ۳۹۰ مرکز آموزش علمی کاربردی سراسر کشور اعتبارسنجی شدند.
معاون نظارت و سنجش صلاحیت حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی تصریح کرد: طرح اعتبارسنجی مراکز آموزش علمی کاربردی در چارچوب اهداف، مأموریتها و سیاستهای کلان دانشگاه و با تأکید بر محور بهبود مستمر و تضمین کیفیت، تعریف و عملیاتی شده است، این طرح از مهمترین برنامههای معاونت نظارت و سنجش صلاحیت حرفهای دانشگاه در حوزه ارتقای کیفیت آموزشهای علمیکاربردی محسوب میشود.
نیستانی درخصوص فرآیند نظام مند و روشمند این الگو اظهار داشت: اعتبارسنجی مراکز آموزش علمیکاربردی در سال ۱۴۰۴ تدوین و با بهرهگیری از تجربیات پیشین دانشگاه در حوزه رتبهبندی، سطحبندی و پایش مراکز آموزشی، در قالب یک الگوی تکامل یافته و چند بعدی اجرا شده است. در این الگو، علاوه بر ارزیابی کمی مبتنی بر شاخصهای عینی و سنجشپذیر، ارزیابی کیفی مبتنی بر تحلیل توصیفی، مشاهدهمحور و روایتمحور نیز مورد استفاده قرار گرفت تا تصویر جامعتر و واقعبینانهتری از وضعیت مراکز آموزشی ارائه شود.
وی افزود: در فرآیند اجرای این طرح، وضعیت عمومی مراکز آموزشی و همچنین کد رشته محلهای فعال مورد ارزیابی قرار گرفت و در مجموع، ۳۹۰ مرکز آموزش علمی کاربردی کشور تعیین وضعیت شدند. همچنین بهمنظور افزایش دقت و روایی نتایج، نمرات ارزیابی با استفاده از روشهای آماری استانداردسازی و با اعمال متغیرهای رواییبخش، اعتبارسنجی شدند.
معاون نظارت و سنجش صلاحیت حرفهای دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطر نشان کرد: چارچوب اعتبارسنجی ارائه شده به مانند الگوهای رایج ارزیابی در دنیا معطوف به تصمیم گیری، اصلاح و بهبود کیفیت مراکز آموزش عالی طراحی شده است. بر اساس این طرح، مراکز آموزشی در قالب ۴ دسته و ۱۱ طیف اعتبارسنجی و برای هر دسته و طیف بستههای سیاستی، توسعهای، تشویقی، اصلاحی و بازدارنده طراحی شده است.
نیستانی تصریح کرد: با بهره گیری از این طرح، نتایج اعتبارسنجی صرفاً در حد گزارش باقی نمی ماند و به نظام تصمیمسازی دانشگاه متصل می شود. بدینمنظور نتایج نهایی اعتبارسنجی مراکز آموزش علمی کاربردی، بهصورت رسمی اطلاعرسانی خواهد شد و متعاقب آن بستههای تشویقی، ترغیبی، هدایتی و اصلاحی متناسب با سطوح اعتبارسنجی به واحدهای استانی و مراکز آموزشی ابلاغ میشود؛ نتایج اقدامات و اجرای بستههای مذکور رصد و گزارش آن در جلسات آتی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه مورد بررسی و تصمیمگیری قرار خواهد گرفت.
معاون نظارت و سنجش صلاحیت حرفهای دانشگاه جامع علمی کاربردی در خاتمه گفت: بنابر مصوبه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه، نتایج اعتبارسنجی نقش محوری در نظام تصمیمسازی بر عهده داشته و از اینرو لازم است مراکز آموزش علمی کاربردی در مسیر کیفیت و بهبود مستمر آن، وضعیت اعتباری خود را در کانون توجه و اقدام قرار دهند.
نظر شما