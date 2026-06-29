علی سملیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی و افزایش کیفیت خدمات تلفن همراه و اینترنت پرسرعت از اولویتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان بوشهر است.
وی ادامه داد: در همین راستا، طی سال گذشته تا کنون ۱۴ سایت جدید توسط یکی از اپراتورها با هدف ارتقای پوشش ارتباطی و افزایش ظرفیت شبکه راهاندازی شده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر افزود: برای اجرای این پروژهها در مجموع ۱۱۲ میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده که نقش مؤثری در بهبود کیفیت مکالمه، افزایش سرعت اینترنت همراه و ارتقای دسترسی شهروندان به خدمات ارتباطی داشته است.
وی با تأکید بر استمرار توسعه زیرساختهای ارتباطی در استان تصریح کرد: اجرای این پروژهها گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت ارتباطی، کاهش شکاف دیجیتال و ارائه خدمات ارتباطی پایدار و باکیفیت به مردم استان بوشهر به شمار میرود.
سملیان خاطرنشان کرد: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با همکاری اپراتورهای تلفن همراه، توسعه متوازن زیرساختهای ارتباطی را با جدیت دنبال میکند تا زمینه دسترسی مطلوبتر مردم به خدمات نوین ارتباطی در سراسر استان فراهم شود.
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