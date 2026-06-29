مصطفوی نیا: سند تحول، نقشه راه عملیاتی دستگاه قضایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی مصطفوینیا در مراسم تقدیر از کارمندان نمونه دستگاه قضایی و سازمانهای تابعه استان که همزمان با هفته قوه قضائیه و سالگرد شهادت آیتالله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی، وی را معمار دستگاه قضایی انقلاب اسلامی دانست.
وی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی شهید بهشتی افزود: دشمنشناسی، بصیرت، اخلاص، شجاعت و توکل به خدا از مهمترین ویژگیهای این شهید بزرگوار بود و همین خصوصیات موجب شد در برابر توطئههای دشمنان با اقتدار ایستادگی کند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اخلاص را مهمترین ویژگی ماندگار شهید بهشتی عنوان کرد و گفت: مسئولان و کارگزاران نظام باید این روحیه را الگوی خود قرار دهند و خدمت به مردم را بدون انگیزههای شخصی دنبال کنند.
مصطفوینیا با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: رهبر انقلاب تأکید کردند که مردم باید آثار تحول قضایی را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند و این مطالبه، مسئولیت دستگاه قضایی را بیش از گذشته سنگین کرده است.
وی سند تحول و تعالی قوه قضائیه را نقشه راه عملیاتی دستگاه قضایی دانست و افزود: این سند صرفاً یک متن اداری نیست، بلکه برنامهای عملی برای ارتقای عدالت، افزایش رضایتمندی مردم و تحقق اهداف قوه قضائیه است و همه مدیران و کارکنان باید اجرای دقیق آن را در اولویت قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر از بین بردن بسترهای فساد گفت: استفاده از سامانههای هوشمند نظارتی و بهرهگیری از فناوریهای نوین از مهمترین برنامههای دستگاه قضایی برای پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت اداری است.
وی افزود: رهبر انقلاب موفقیت قوه قضائیه را عامل تقویت اعتماد مردم به نظام دانستهاند و این موضوع نشان میدهد عملکرد تکتک کارکنان دستگاه قضایی در افزایش سرمایه اجتماعی کشور تأثیر مستقیم دارد.
مصطفوینیا در پایان خطاب به کارکنان نمونه دستگاه قضایی اظهار کرد: پیام رهبر معظم انقلاب مسئولیت همه ما را در قبال خون شهید بهشتی و دیگر شهدای انقلاب سنگینتر کرده است و باید با روحیه جهادی، خدمت صادقانه به مردم، تحقق عدالت و اجرای کامل سند تحول را با جدیت دنبال کنیم.
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