به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله اکبری ظهر سه‌شنبه در جمع اصحاب رسانه، با تشریح عملکرد دستگاه قضایی شهرستان تاکستان اظهار کرد: در راستای اجرای قانون حمایت خانواده، از دی‌ماه سال گذشته دادگاه تخصصی خانواده در دادگستری تاکستان راه‌اندازی شده و هم‌اکنون تمامی پرونده‌های خانواده در شعبه اختصاصی متشکل از رئیس شعبه و قاضی مشاور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به افزایش حجم پرونده‌های خانوادگی، به‌ویژه دعاوی طلاق، افزود: دادگستری محل رسیدگی به پرونده‌های قضایی است و کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از شکل‌گیری این پرونده‌ها نیازمند همکاری جدی سایر دستگاه‌ها، نهادهای فرهنگی، مراکز مشاوره و متولیان امر است.

رئیس دادگستری تاکستان ادامه داد: پیش از ثبت پرونده‌های خانواده در دادگاه، از ظرفیت شورای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش استفاده می‌شود و سال گذشته بیش از هفت هزار پرونده به شورای حل اختلاف تاکستان ارجاع شد که میزان سازش در این پرونده‌ها بین ۵۸ تا ۶۱ درصد بوده است.

اکبری با بیان اینکه حجم بالای پرونده‌های خانواده فشار مضاعفی بر شعبه تخصصی وارد کرده است، تصریح کرد: تنها یک شعبه خانواده در شهرستان فعال است و به طور مثال در ماه گذشته حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ پرونده شامل طلاق، مهریه، نفقه، حضانت و سایر دعاوی خانوادگی به این شعبه ارجاع شده که رسیدگی به این حجم پرونده برای یک شعبه بسیار سنگین است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با شرکت‌های خودرویی پرداخت و گفت: به‌جز پرونده «تراوت نوین» که بخش عمده تحقیقات مقدماتی آن در دادسرای تاکستان انجام شده اما رسیدگی نهایی آن در قزوین در حال انجام است، ۲۶ پرونده دیگر در حوزه خودرو در شهرستان تشکیل شده است.

رئیس دادگستری تاکستان افزود: مجموع شکات این ۲۶ پرونده به هشت هزار و ۶۹۱ نفر می‌رسد و در برخی پرونده‌ها نیز چند متهم وجود دارد، اما ملاک آمار، تعداد پرونده‌هاست.

تشکیل ۱۵۰ پرونده برای متهمین اغتشاشات در تاکستان

وی با بیان اینکه شخصاً رسیدگی به اغلب این پرونده‌ها را برعهده داشته است، اظهار کرد: از مجموع ۲۶ پرونده خودرویی تنها چهار پرونده باقی مانده بود که یکی از آنها مربوط به «الماس خودرو» است و در صورت نبود مشکل، رأی آن نیز طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد و در عمل تنها سه پرونده باقی می‌ماند که از حوزه قضایی قزوین به تاکستان ارجاع شده‌اند.

اکبری تأکید کرد: بخش عمده پرونده‌های خودرویی شهرستان تعیین تکلیف شده و آرای صادره هم‌اکنون در مرحله اجرای احکام قرار دارد و برخی افراد نیز همچنان در حال ثبت شکایت هستند که به آنها نیز رسیدگی خواهد شد.

وی همچنین از ارائه گزارش جامع درباره روند رسیدگی به پرونده‌های خودرویی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه خبر داد.

رئیس دادگستری تاکستان در پاسخ به پرسشی درباره پرونده‌های مرتبط با جرائم امنیتی و جاسوسی نیز گفت: در حال حاضر یک پرونده با این موضوع از دادسرای تاکستان به دادگاه انقلاب ارجاع شده که در حال رسیدگی است و مطابق قانون تا پیش از صدور رأی قطعی امکان اعلام جزئیات آن وجود ندارد.

اکبری درباره پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه پیش از تشکیل دادسرای شهرستان آوج و بخش آبگرم، پرونده‌های این مناطق نیز در دادسرای تاکستان رسیدگی می‌شد، در مجموع حدود ۱۵۰ پرونده در این حوزه تشکیل شده است.

وی افزود: از این تعداد تاکنون برای حدود ۷۹ تا ۸۰ پرونده حکم محکومیت صادر شده و ۶۹ پرونده نیز به دلیل نقص تحقیقات برای تکمیل روند رسیدگی به دادسرا اعاده شده است.

رئیس دادگستری تاکستان در ادامه با اشاره به ضرورت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بر نقش دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و آموزشی در کاهش جرائم و آسیب‌های خانوادگی تأکید کرد و گفت: هرچند پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضائیه است، اما تحقق این هدف بدون همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای مسئول امکان‌پذیر نخواهد بود.