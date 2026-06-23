دادستان تاکستان: برای خشک شدن کمربند سبز پرونده قضایی تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر،جاوید پورنگ ظهر سهشنبه در نشست با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید آیتالله بهشتی، شهید آیتالله رئیسی، شهدای جبهه مقاومت و شهدای انقلاب اسلامی، نقش رسانهها را در پیگیری مطالبات مردمی و صیانت از حقوق عامه بیبدیل توصیف کرد.
وی در ابتدای سخنان خود با عذرخواهی از اصحاب رسانه بابت برخی کاستیهای برگزاری این نشست، اظهار کرد: رسانهها همواره مورد احترام دستگاه قضایی هستند و معتقدیم بدون همراهی خبرنگاران، بسیاری از مطالبات مردم یا به نتیجه نمیرسد و یا با کیفیت مطلوب محقق نخواهد شد.
دادستان تاکستان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حقوق عامه گفت: در هر بخشی که به حقوق مردم مربوط بوده، دستگاه قضایی ورود کرده و امروز بسیاری از پروژههای مهم شهرستان با پیگیریهای قضایی در آستانه اجرا یا بهرهبرداری قرار دارند.
پورنگ با اشاره به ساماندهی ضایعاتیهای شهرستان افزود: با همکاری فرمانداری و پیگیریهای مستمر دستگاه قضایی، شهرک ضایعاتیها در آستانه افتتاح قرار دارد و در صورت تکمیل زیرساخت برق، بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید که بخش قابل توجهی از مشکلات و نارضایتیهای مردمی در این حوزه برطرف میشود.
وی از آغاز عملیات اجرایی پروژه فاضلاب تاکستان در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: پیمانکار این پروژه انتخاب شده و مراحل قانونی آن به پایان رسیده است. این طرح علاوه بر رفع مشکلات زیستمحیطی، در سالهای آینده با توجه به تشدید خشکسالی، نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی خواهد داشت.
دادستان تاکستان همچنین از پیگیری مشکل فاضلاب پشت دادسرا و مجتمع ادارات خبر داد و گفت: با اختصاص اعتبار و انجام مراحل انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی این پروژه نیز بهزودی آغاز خواهد شد.
وی در ادامه به موضوع خشک شدن کمربند سبز تاکستان اشاره کرد و گفت: خشک شدن و قطع بخشی از درختان این محدوده اتفاقی تأسفبار است و بررسیهای اولیه نشان میدهد احتمال ترک فعل برخی دستگاههای مسئول وجود دارد.
پورنگ افزود: موضوع به دادستان مرکز استان اعلام شده و با تشکیل پرونده در دادسرای اقبالیه، ابعاد مختلف این موضوع در حال بررسی است و در صورت احراز قصور یا ترک فعل، با عوامل مسئول برخورد قانونی خواهد شد.
دادستان تاکستان با اشاره به ساماندهی موتورسیکلتهای توقیفی اظهار کرد: یکی از اقدامات کمنظیر انجام شده، جلوگیری از بازگشت موتورسیکلتهای فاقد هویت به سطح شهر بوده است؛ به طوری که بیش از یک هزار دستگاه موتورسیکلت توقیفی امحا شده و دیگر امکان بازگشت آنها به چرخه تردد وجود ندارد.
وی همچنین وضعیت زیرساختهای جادهای شهرستان را از دیگر دغدغههای دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: از ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خواستهایم نسبت به اصلاح و ایمنسازی راهها اقدام کند و بخشی از عملیات لکهگیری معابر نیز در پی همین پیگیریها آغاز شده است.
پورنگ با اشاره به پیگیری مشکلات بیمارستان شفا نیز اظهار کرد: مکاتبات لازم با دانشگاه علوم پزشکی انجام شده و بخشی از مطالبات حوزه درمان محقق شده است، اما پیگیریها تا رفع کامل مشکلات ادامه خواهد داشت.
وی جمعآوری نخالههای ساختمانی، ساماندهی سنگهای رها شده در سطح شهر و مقابله با برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی را از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی برشمرد و افزود: به دستگاههای مسئول مهلت داده شده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کنند و در صورت استمرار ترک فعل، برخورد قضایی و اعلام جرم انجام خواهد شد.
دادستان تاکستان در پایان با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حرکت در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری، تقویت همبستگی ملی و پرهیز از اختلافات هستیم و رسانهها نیز در این مسیر نقش تعیینکنندهای بر عهده دارند.
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