هوشنگ بهزادی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار جوی سطح نارنجی اظهار کرد: فعالیت یک سامانه بارشی از صبح سهشنبه آغاز میشود و تا اواخر وقت چهارشنبه در دامنهها و ارتفاعات استان تداوم خواهد داشت.
وی افزود: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، این سامانه با رگبار باران، رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، کاهش دما و در نقاط مستعد با احتمال بارش تگرگ همراه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی مازندران با هشدار نسبت به پیامدهای این سامانه گفت: آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانهها و مسیلها، کاهش دید افقی، ریزش سنگ در محورهای کوهستانی، خسارت به سازههای کممقاومت و همچنین خطر وقوع صاعقه از مهمترین مخاطرات پیشبینیشده است.
بهزادی از شهروندان و مسافران خواست از استقرار در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و با احتیاط در محورهای کوهستانی تردد داشته باشند.
وی همچنین پرهیز از کوهنوردی و فعالیتهای گردشگری در ارتفاعات، تسریع در برداشت محصولات رسیده باغی از جمله گیلاس و همچنین محصول گندم، مقاومسازی سازههای موقت و انجام اقدامات پیشگیرانه را از مهمترین توصیههای هواشناسی برای کاهش خسارات احتمالی عنوان کرد.
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