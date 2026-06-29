مشارکت ۱۳۱ میلیارد تومانی مردم گیلان در پویش اطعام و احسان حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جلالی‌پور ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با بیان اینکه پویش اطعام و احسان حسینی با محوریت مراکز نیکوکاری طی ماه‌های محرم و صفر در حال برگزاری است، اظهار کرد: مردم خیّر و نیک‌اندیش استان در دهه اول ماه محرم، مشارکت گسترده‌ای در این پویش داشتند که نشان از همدلی و همبستگی بالای آنان با اقشار کم‌برخوردار دارد.

وی با اشاره به جزئیات این مشارکت ارزشمند، افزود: در قالب پویش اطعام حسینی، ۶۳۹ هزار و ۱۷۰ پُرس غذای گرم به ارزش ۱۳۰ میلیارد و ۵۵۴ میلیون تومان تهیه و بین نیازمندان توزیع گردید. همچنین در قالب پویش احسان حسینی، ۳۸۵ بسته معیشتی به ارزش یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون تومان آماده و در اختیار اقشار کم‌برخوردار قرار گرفت.

مدیرکل کمیته امداد استان گیلان با اشاره به استقبال پرشور خیّرین از این پویش، تصریح کرد: در مجموع، مردم نیک‌اندیش استان با مشارکت ۱۳۱ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومانی، حمایت خود را از این حرکت خداپسندانه به نمایش گذاشتند که جای تقدیر و تشکر ویژه دارد.

جلالی‌پور از جذب ۴۲۰ نیکوکار جدید در قالب پویش «به عشق حسین (ع)» خبر داد و گفت: این خیّرین نیک‌اندیش طی دهه اول ماه محرم، حمایت از ۵۰۰ فرزند ایتام و محسنین را بر عهده گرفتند که این اقدام، گامی مؤثر در راستای توانمندسازی و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار است.

وی در پایان با تقدیر از همراهی همیشگی مردم نیک‌اندیش استان در راستای گره‌گشایی از نیازهای اقشار کم‌برخوردار، خاطرنشان کرد: با توجه به استمرار این پویش‌ها تا پایان ماه صفر، مردم خیّر و نیکوکار می‌توانند از طریق نرم‌افزار «صدقه من» یا با شماره‌گیری کد دستوری #0138877 در این امور خداپسندانه مشارکت کنند و سفره‌های خود را با نیازمندان تقسیم کنند.