آغاز پویش «اطعام و احسان حسینی» در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جلالی پور ظهر سه شنبه با بیان اینکه مانند هر سال در ماه های محرم و صفر، پویش اطعام و احسان حسینی همزمان با سراسر کشور در استان گیلان نیز اجرا می شود، گفت: این پویش با مشارکت و بسیج حداکثری ظرفیت های مردمی از جمله مراکز نیکوکاری و خیریه ها، هیئت های مذهبی، مساجد و حسینیه ها، مواکب، گروه‌های جهادی و سایر تشکل های مردمی، برگزار خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به توزیع غذای گرم بین اقشار کم برخوردار در ماه‌های محرم و صفر در قالب پویش اطعام حسینی، گفت: سال گذشته ۶۸۵ هزار و ۳۲۰ پرس غذای گرم به ارزش تقریبی ۱۲۲ میلیارد تومان، تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.

وی، در ادامه به اجرای طرح احسان حسینی اشاره کرد و افزود: این طرح با محوریت توزیع بسته های معیشتی بین نیازمندان اجرا می شود که در سال گذشته بیش از ۱۲ هزار و ۶۴۰ بسته معیشتی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان تهیه و بین این اقشار توزیع شود.

جلالی پور در پایان ضمن تقدیر از مشارکت همیشگی مردم در امور خیریه و نیکوکاری، گفت: مردم خیّر گیلان می توانند از طریق نرم افزار صدقه من، یا با شماره گیری کد دستوری #۰۱۳*۸۸۷۷* ، و یا واریز نذورات خود به شماره‌ کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۷۶۷۸ نزد بانک ملّی در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.