  1. استانها
  2. لرستان
۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

شناسایی ۴۱۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در لرستان

شناسایی ۴۱۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در لرستان

خرم‌آباد - فرمانده یگان حفاظت از اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از شناسایی ۴۱۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد بوستان‌افروز با تأکید بر اهمیت پیشگیری تغییر کاربری اراضی کشاورزی، گفت: ما در این دوره، علاوه بر گشت‌های میدانی، از ظرفیت‌های نظارتی هوشمندتر برای شناسایی نقاط حساس استفاده کرده‌ایم. هدف ما تنها شناسایی نیست، بلکه توقف سریع تخلف و بازگرداندن اراضی به وضعیت اولیه پیش از بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی و ساختاری است.

وی اضافه کرد: در بهار امسال ۴۱۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در نقاط مختلف استان شناسایی شد.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای مقابله با این تخلفات، افزود: تمامی موارد شناسایی شده علاوه بر توقف فوری عملیات‌های تخریب، به طور کامل مستندسازی شده و جهت پیگیری اقدامات قانونی، جریمه‌های سنگین و بازگرداندن اراضی به وضعیت اولیه به مراجع قضایی ارجاع شده‌اند.

سرهنگ بوستان‌افروز در ادامه هشدار داد: با متخلفانی که اقدام به تغییر کاربری بدون دریافت مجوزهای قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح می‌کنند، برخورد جدی خواهد شد.

وی تصریح کرد: تمامی پرونده‌های شناسایی شده در کمترین زمان ممکن به مراجع قضایی و انتظامی ارجاع شده‌اند تا علاوه بر توقف عملیات تخریب، پیگیر جریمه‌های سنگین و اقدامات قانونی علیه صاحبان تخلف باشیم.

کد مطلب 6874391

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها