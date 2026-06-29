به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به همراه مدیران ارشد فناوری اطلاعات دستگاه قضا با حضور در شرکت مخابرات ایران با محمدجعفرپور، مدیرعامل این شرکت و جمعی از مدیران ارشد مخابرات دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، طرفین درباره توسعه همکاری‌های مشترک، ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و پشتیبانی از فرآیندهای هوشمندسازی در دستگاه قضا تبادل نظر کردند.

قدردانی از همراهی مخابرات در ایام جنگ تحمیلی سوم

کاظمی‌فرد در این دیدار ضمن گرامی‌داشت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و هفته قوه قضاییه، هدف از این دیدار را قدردانی از تلاش‌ها و همکاری‌های شرکت مخابرات ایران در روزهای حساس جنگ تحمیلی سوم عنوان کرد و گفت: برخی از مشکلاتی که در شرایط عادی ممکن بود چند روز زمان برای رفع آن‌ها نیاز باشد، با همکاری و همراهی این مجموعه در کمتر از نصف روز برطرف شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تأکید بر اینکه روزهای جنگ، روزهای آزمون و مسئولیت‌پذیری بود، تصریح کرد: ایام جنگ، ایام امتحان بود و شرکت مخابرات ایران از این آزمون سربلند و موفق خارج شد.

آمادگی مخابرات برای توسعه همکاری‌ها با قوه قضاییه

در ادامه این نشست، محمدجعفرپور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به سابقه همکاری‌های دو مجموعه، بر آمادگی این شرکت برای گسترش تعاملات با قوه قضاییه تأکید کرد.

وی گفت: قوه قضاییه برای مجموعه مخابرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همکاری‌های خوبی نیز از گذشته میان دو مجموعه وجود داشته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در ساختمان‌های قضایی سراسر کشور افزود: بخش قابل توجهی از ساختمان‌ها و مراکز قوه قضاییه در نقاط مختلف کشور به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند و این همکاری می‌تواند در حوزه‌های مختلف از جمله تکمیل پروژه‌های فیبر نوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی توسعه یابد.

جعفرپور ادامه داد: در صورت وجود ظرفیت و نیاز، شرکت مخابرات آمادگی دارد خدمات و توانمندی‌های خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.

اتصال بیش از ۹۰ درصد ساختمان‌های قوه قضاییه به فیبر نوری

عبدالمجید امامی، معاون مشتریان تجاری و سازمانی شرکت مخابرات ایران نیز در این نشست با اشاره به همکاری‌های گسترده میان دو مجموعه، قوه قضاییه را از پیشگامان توسعه ارتباطات مبتنی بر فیبر نوری در کشور دانست.

وی اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد ساختمان‌های قوه قضاییه به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند و در ساختمان‌های در حال احداث نیز زیرساخت فیبر نوری تا محل ساختمان اجرا شده است.

در پایان این دیدار، طرفین بر تداوم همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، تسهیل خدمات‌رسانی به مردم و پشتیبانی از فرآیندهای تحول و هوشمندسازی در دستگاه قضایی تأکید کردند.