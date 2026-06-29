اجرای طرح حمایت معیشتی از ۶۳۵ خانواده زندانی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آزادی زندانیان و توزیع بستههای معیشتی در مرکز استان سمنان ظهر دوشنبه با حضور رئیس کل دادگستری سمنان و جمعی از مسئولان در اردوگاه کاردرمانی و حرفهآموزی سمنان برگزار شد.
این آیین با تلاوت قرآن کریم توسط یکی از مددجویان حافظ ۲۰ جزء قرآن، مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و قائد شهید امت و شهدای جنگ تحمیلی سوم همراه بود و در ادامه، رئیسکل دادگستری استان، اعضای شورای معاونان و جمعی از قضات با مددجویان به صورت چهرهبهچهره دیدار و گفتوگو کرده و دستورات لازم رابرای رسیدگی به درخواستهای آنان صادر کردند.
امید کهربائی، مدیرکل زندانهای استان سمنان، در این مراسم با اشاره به توسعه فعالیتهای فرهنگی و قرآنی در موسسات کیفری سراسراستان اظهار کرد: تاکنون ۱۲ دارالقرآن کریم در زندانهای استان راهاندازی و بهصورت فعال در حال اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگی هستند.
کهربایی افزود: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از جمعیت کیفری استان در دورههای آموزش قرآن و فعالیتهای قرآنی مشارکت دارند که این امر در راستای تحقق اهداف اصلاح، تربیت و بازپروری زندانیان و با هدف تقویت برنامههای فرهنگی و تربیتی برای تمامی مددجویان دنبال میشود.
وی افزود: به مناسبت هفته قوه قضاییه ۶۷ زندانی در سراسر استان سمنان با استفاده از ارفاقات قانونی و پایان دوران حبس از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.
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