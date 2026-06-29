به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر دوشنبه یوسف کناوی استاندار نجف اشرف، با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای دیدار رسمی با مقام‌های عراق و هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی به این کشور سفر کرده است، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، درباره تمهیدات مربوط به برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران و هماهنگی‌های لازم برای میزبانی از هیأت‌ها و زائران شرکت‌کننده در این مراسم، گفتگو و رایزنی شد.

استاندار نجف اشرف در این دیدار، با تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، از ایشان به‌عنوان شخصیتی کم نظیر و جامع‌الاطراف یاد کرد که هم در حیاتشان منشا آثار و برکات بی‌بدیل برای جهان اسلام بودند و هم شهادتشان منبعی الهام‌بخش برای امت اسلامی و همه آزادگان جهان خواهد بود.

استاندار نجف اشرف ضمن اعلام آمادگی کامل مسئولان محلی نجف برای بسیج همه ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و امنیتی به‌منظور برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع، این رویداد را حادثه‌ای تاریخی و موجب تحکیم بیشتر پیوندهای اخوت و دوستی بین مردم ایران و عراق دانست.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن قدردانی از مواضع مسئولان، مراجع عظام تقلید و مردم نجف اشرف در ابراز همبستگی و حمایت از ملت ایران، از همکاری و همراهی مراجع محلی این استان برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی تقدیر کرد و این همدلی را جلوه‌ای از پیوندهای عمیق دینی و انسانی میان ملت ایران و عراق دانست.