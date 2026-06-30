به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فرجی در نشست کمیته فرهنگی و اطلاع‌رسانی ستاد استانی بزرگداشت و پشتیبانی مراسم تشییع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید امت افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، کاروان‌های اعزامی استان، پانزدهم تیر در تهران به جمع حماسه‌ساز مردم حاضر در مراسم می‌پیوندند از این رو بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، برنامه‌های کمیته استانی در 2 محور اعزام زائران و جاماندگان مراسم، طرح‌ریزی و اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بنا به پیشنهاد اعضای کمیته و درخواست‌های مطرح شده، تلاش می‌شود، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان به صورت ویژه به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اعزام شوند، تصریح کرد: مستندسازی و روایت‌گری حضور مردم استان در این مراسم در قالب‌های هنری و ادبی و پرداختن به ابعاد مختلف این رویداد مهم تاریخی جهان اسلام باید به خوبی برای آینده ثبت و ماندگار شود.

فرجی همچنین به اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای ویژه برنامه‌های فرهنگی در استان در زمان تشییع پیکر مطهر رهبر شهید اشاره کرد و گفت: با وجود استقبال و تقاضای بی‌شمار مردم برای حضور در شهرهای تهران، قم و مشهد و شرکت در مراسم، افرادی هم هستند که امکان سفر ندارند، بنابراین برنامه‌های متنوعی هم ویژه جاماندگان در این ایام در نظر گرفته شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری، برپایی مجالس سخنرانی و سوگواری و برگزاری محافل قرآنی در اماکن مقدسه استان، اجرای میدانی سرودهای انقلابی با محوریت رهبر شهید، فضاسازی شهری با در نظر گرفتن شعار محوری «باید برخاست» و «مشت گره‌کرده»به عنوان نماد رسمی بدرقه امام شهید و تداوم فعالیت مواکب عزاداری تا دهه سوم محرم و هم‌زمان با مراسم تشییع را از جمله برنامه‌های این ایام بیان کرد.

وی با بیان اینکه در این مدت، پویش‌های فرهنگی و هنری مختلفی نیز با عنوان «بدرقه آفتاب»، «به روشنی ماه» و « وداع با قائد شهید» در استان اجرا می‌شود، یادآور شد: سوگواره تعزیه‌خوانی استان نیز در این ایام به یاد رهبر شهید با عنوان تعزیت آفتاب به اجرا در می‌آیند و برنامه‌های چاوش‌خوانی، منقبت‌خوانی و مداحی نیز در تجمعات شبانه مردمی سراسر استان گنجانده شده است.

فرجی افزود: کتابخانه‌های عمومی، کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در این مدت با هدف آشناسازی کودکان و نوجوان با ابعاد شخصیتی، علمی، مدیریتی و دیگر فضایل رهبر شهید، برنامه‌های فرهنگی و هنری مختلفی را تدوین و اجرا می‌کنند.

گفتنی است، نهم اسفند 1404 در تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند و ایشان پس از 37 سال رهبری داهیانه و پرچمداری جبهه اسلام به خیل عظیم شهدا پیوستند.

به دنبال این خسران و ضایعه عظیم، ۴0 روز عزای عمومی در کشور اعلام شد.