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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

تشییع رهبر شهید «رفراندوم اقتدار ملی»

تشییع رهبر شهید «رفراندوم اقتدار ملی»

شاهرود- امام جمعه کلاته خیج حضور بی بدیل و باشکوه ملت ایران اسلامی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را رفراندوم اقتدار ملی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی خوشکلام در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کلاته خیج در مصلای نماز جمعه این شهر، یاد و خاطر رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشت.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی شش دهه عمر با برکت خود را صرف اعتلای اسلامی و در راه مبارزه برای انقلاب اسلامی گذاشتند، افزود: ایشان ۳۷ سال رهبری انقلاب را برعهده داشتند و عزتمندی ایران و ایرانی، نتیجه این هدایت ها بود.

امام جمعه کلاته خیج با بیان اینکه تشییع با شکوه پیکر ایشان نماد قدرشناسی ملت ایران اسلامی است، تاکید کرد: امروز شخصیتی بی بدیل و بی نظیر بر دستان ملت ایران اسلامی تشییع و به خاک سپرده می شود که عزت را به ایرانیان بخشید.

خوشکلام با بیان اینکه تشییع در بحبوحه جنگ و نقض آتش‌بس توسط آمریکا، نشان‌دهنده شکست دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن است، تاکید کرد: خیلی ها فکر می کردند که بین این نظام و ملت می توانند فاصله بیاندازند اما شاهد هستیم که اینطور نیست

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی حتی با شهادت شان هم به این انقلاب خدمت کردند، گفت: شهادت ایشان ملت را منسجم تر کرد.

کد مطلب 6878299

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