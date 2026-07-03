تشییع رهبر شهید «رفراندوم اقتدار ملی»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی خوشکلام در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کلاته خیج در مصلای نماز جمعه این شهر، یاد و خاطر رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشت.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی شش دهه عمر با برکت خود را صرف اعتلای اسلامی و در راه مبارزه برای انقلاب اسلامی گذاشتند، افزود: ایشان ۳۷ سال رهبری انقلاب را برعهده داشتند و عزتمندی ایران و ایرانی، نتیجه این هدایت ها بود.

امام جمعه کلاته خیج با بیان اینکه تشییع با شکوه پیکر ایشان نماد قدرشناسی ملت ایران اسلامی است، تاکید کرد: امروز شخصیتی بی بدیل و بی نظیر بر دستان ملت ایران اسلامی تشییع و به خاک سپرده می شود که عزت را به ایرانیان بخشید.

خوشکلام با بیان اینکه تشییع در بحبوحه جنگ و نقض آتش‌بس توسط آمریکا، نشان‌دهنده شکست دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن است، تاکید کرد: خیلی ها فکر می کردند که بین این نظام و ملت می توانند فاصله بیاندازند اما شاهد هستیم که اینطور نیست

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی حتی با شهادت شان هم به این انقلاب خدمت کردند، گفت: شهادت ایشان ملت را منسجم تر کرد.