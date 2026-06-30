باقری: آمریکا و اسرائیل را با ایستادگی سر جای خود نشاندیم

حجت‌الاسلام عبدالرسول باقری در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد:‌ بیش از ۱۲۰ شب است که مردم با حضور در میادین این همت را نشان داده‌اند. شک نکنید که کسانی که پایداری و استقامت کردند، حتماً ملائکه بر افکار و رفتارهایشان نازل می‌شود و پیروزی را می‌چشند.

وی افزود: جنگ ما یک جنگ ترکیبی است؛ برخلاف جنگ هشت سال دفاع مقدس که تنها صف اول و پشت جبهه داشتند، در این جنگ همه در صف مقدم هستیم. پیرمردها، زن‌ها، بچه‌ها و حتی گرفتارها همگی در صف اول ایستاده‌اند.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: در این ایام، کسانی که تنها در محله‌ها و گوشه‌ها برای خدا ایستاده‌اند، هدفشان تنها خداست و خداوند نیز آن‌ها را تنها نمی‌گذارد. ما در این ۱۲۰ شب غربال شدیم؛ یا سیاه هستیم یا سفید و خاکستری جایی ندارد. نجیب‌زادگان در برابر فرومایگان ایستاده‌اند تا آمریکا و اسرائیل را سر جای خود نشانند.‌

باقری تصریح کرد: ملت ما با یک هدف، یک پرچم و یک رهبر حرکت می‌کند؛ حرکت به سوی کعبه آمال و توجه به امام زمان (عج). ما ملت امام حسین (ع) هستیم و زندگی ما باید در میدان‌ها باشد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به الگوی بانوان، اضافه کرد: دختر امیرالمومنین (ع) الگوی خواهران ماست. شخصیت او که دارای تربیت فاطمی و علوی است، حیا و عفت دارد و خودش را به هیچ چیز نمی‌فروشد. او روزی در کربلا و روزی در کوفه، در برابر یزید و طاغوت فریاد می‌زند.

کارشناس مسائل مذهبی بیان کرد: ما اهل عزت هستیم؛ در برابر ظلم هم سر خم نکردیم. رهبر ما نماد اوج عزت، اقتدار و ایثار است. ما افتخارمان این است که امام‌حسینی هستیم؛ همان‌هایی که در برابر خباثت دشمن، کوتاه نیامدند و در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی، نباختند.

باقری در بخش دیگری از سخنان خود درباره ضرورت پیوند دین و سیاست، گفت: امام حسین (ع) چرا ماندگار است؟ چون او مصباح‌الهدای عالم است. پیروزی ما در گرو خداباور بودن است. شب عاشورا، امام حسین (ع) با وجود تمام سختی‌ها و تشنه بودن فرزندانش، می‌خواست که باشد تا مسیر حق را نشان دهد.

وی یادآور شد: برای پیروزی، باید سه کار انجام دهیم: اول نماز؛ همان نمازی که امام حسین (ع) و شهیدانی چون حاج رمضانی و سردار باقری در آن مداومت داشتند. دوم، قرآن؛ تا قرآن ما در دست اهل‌بیت باشد، نه در دست یزیدیان و داعش. و سوم، استغفار؛ تا به سوی خدا بازگردیم.