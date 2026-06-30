افشای همکاری شرکت «متا» با اسرائیل برای حذف محتوای مرتبط با جنگ ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، اسناد منتشرشده از سوی رسانه آمریکایی «اینترسپت» نشان می‌دهد دولت اسرائیل در جریان جنگ با ایران از شرکت «متا» خواسته است ده‌ها محتوای منتشرشده در فیس‌بوک و اینستاگرام، از جمله مطالب حامی ایران، محتوای انتقادی از اسرائیل و تصاویر مربوط به حملات موشکی ایران را حذف کند.

بر اساس گزارش روزنامه «اینترسپت»، درخواست‌های رژیم صهیونیستی شامل حذف پست‌های حامی ایران، مطالب مخالف اسرائیل، تصاویر و ویدئوهای مربوط به آثار حملات موشکی ایران و همچنین حساب‌های کاربری منتشرکننده تحلیل‌های نظامی بوده است.

این اسناد همچنین نشان می‌دهد شرکت «متا» با بخشی از این درخواست‌ها موافقت کرده و برخی از محتواهای مورد نظر را حذف کرده است، هرچند مبنای حقوقی یا معیارهای این تصمیم در همه موارد به‌طور شفاف اعلام نشده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که یکی از مدیران متا که پیش‌تر با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، همکاری داشته، نقش واسطه میان رژیم صهیونیستی و این شرکت را برای پیگیری حذف محتوا از پلتفرم‌های فیس‌بوک و اینستاگرام ایفا کرده است.

رسانه آمریکایی «اینترسپت» جزئیات بیشتری درباره تعداد دقیق محتواهای حذف‌شده یا واکنش رسمی شرکت متا به این اسناد منتشر نکرده است.