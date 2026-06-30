به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در تشریح جزئیات جدیدی از انفجار بیسابقه دیشب در منطقه موناکای فرانسه اعلام کرده که سه نفر از جمله وادیم یرمولایف، تاجر برجسته اوکراینی در انفجار یک بمب در موناکو زخمی شدند. این حادثه توسط مقامات این منطقه «عمدی» و «بیسابقه» توصیف شد.
کریستوف میرمان، وزیر امور خارجه موناکو، در اظهاراتی بدون اشاره به هویت قربانیان این حادثه گفت که یک زوج در دهه ۵۰ یا ۶۰ زندگی خود در این انفجار زخمی شدهاند و وضعیت جسمانی آنها وخیم است. یک نوجوان ۱۳ ساله که به احتمال زیاد از بستگان این زوج است، جراحات کمتری برداشته است.
میرمان این حادثه را عمدی توصیف کرد و گفت: تا جایی که من میدانم، این اولین بار در تاریخ است که این شاهزادهنشین شاهد چنین عملی است. وی خاطرنشان کرد که دادستان کل امروز سهشنبه یک نشست خبری برگزار خواهد کرد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه به تحقیقات گزارش داد که یکی از مجروحان، «وادیم یرمولایف»، تاجر اوکراینی است. یرمولایف که در موناکو اقامت دارد، از دسامبر ۲۰۲۳ به دلیل فعالیتهای تجاری خود در بخش مشروبات الکلی در شبه جزیره کریمه که روسیه در سال ۲۰۱۴ از اوکراین ضمیمه کرد، تحت تحریمهای کی یف قرار گرفته است.
تیمهای اورژانس به چهار نفر دیگر که دچار شوک و جراحات ناشی از پرتاب شیشههای پنجره در اثر انفجار شده بودند، کمکهای اولیه ارائه کردند.
جزئیات انفجار
این انفجار حدود ساعت ۹ شب به وقت محلی در یک ساختمان مسکونی در موناکو واقع در خیابانی در امتداد مرز با فرانسه رخ داد. خبرگزاری فرانسه از حضور گسترده نیروهای امنیتی در منطقه و ایجاد یک حلقه امنیتی برای جلوگیری از دسترسی به آن خبر داد.
استفان تیبو، دادستان کل، گفت که یک مظنون یک کیف یا بسته را در لابی ساختمان گذاشته و سپس فرار کرده است. وی افزود که تاکنون هیچ نشانهای مبنی بر دلیل این حمله وجود ندارد.
رسانههای محلی و فرانسوی تصاویری از دوربینهای مداربسته منتشر کردند که مردی را نشان میدهد که کیفی را در لابی ساختمان میگذارد و سپس فرار میکند. گزارشها حاکی از آن است که مظنون به سمت شهر بوسولای در فرانسه فرار کرده است.
یکی از دستیاران وزیر کشور فرانسه اظهار داشت که پلیس در تلاش برای یافتن عامل فراری است.
شاهزاده آلبرت دوم موناکو این حادثه را جنایتی شنیع و شوکآور برای کل جامعه توصیف کرد.
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