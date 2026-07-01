انتخابات ریاست جمهوری فرانسه آوریل ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه بر اساس اظهارات یک منبع در دفتر ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری آینده در فرانسه در روز ۱۸ آوریل تا ۲ می ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد.

این منبع افزود که این موضوع امروز چهارشنبه طی جلسه هیئت وزیران به طور رسمی اعلام خواهد شد.

حزب راست افراطی اجتماع ملی به ریاست مارین لوپن، انتخابات ریاست جمهوری آینده را قوی‌ترین فرصت خود برای رسیدن به قدرت می‌بیند.

نظرسنجی های متعدد نشان می دهد که راست افراطی ممکن است در دور اول انتخابات سال ۲۰۲۷ پیشتاز باشد، اما هنوز مشخص نیست که نامزد آن چه کسی خواهد بود.

طبق قانون اساسی فرانسه، انتخابات باید در دوره‌ای بین ۲۰ تا ۳۵ روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوری فعلی که پنج سال به طول می‌انجامد، برگزار شود. امانویل ماکرون دور دوم ریاست جمهوری خود را در روز ۱۴ می ۲۰۲۲ آغاز کرد، بنابراین، انتخابات در طول تعطیلات بهاری برگزار خواهد شد، در حالی که دور دوم در روز پس از عید کارگر برگزار می‌شود.