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۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۵

انفجار و تیراندازی نزدیک یک مرکز امنیتی در کراچی پاکستان

انفجار و تیراندازی نزدیک یک مرکز امنیتی در کراچی پاکستان

رسانه‌ها از وقوع انفجار و تیراندازی نزدیک یک مرکز امنیتی در کراچی پاکستان خبر داده و اعلام کردند که درگیری‌ها ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، گزارش‌ هایی از وقوع انفجار و تیراندازی در کراچی، پایتخت تجاری پاکستان منتشر شده است.

منابع آگاه به الجزیره گفتند که این انفجار امروز شنبه نزدیک منطقه ای که به دفاتر یک نیروی شبه‌ نظامی معروف به «رنجرز» منتهی می‌شود، رخ داد.

رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند که این جاده در نزدیکی چندین دانشگاه و اداره هواشناسی پاکستان نیز قرار دارد.

روزنامه داون پاکستان گزارش داد که واحدهای ویژه، از جمله نیروی واکنش سریع و کماندوهای پلیس، به محل حادثه اعزام شده‌اند.

این روزنامه افزود که منطقه توسط پلیس و پرسنل شبه‌ نظامی «رنجرز» محاصره شده است.

منابع به الجزیره گفتند که درگیری‌ها در جریان است.

کد مطلب 6872491

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