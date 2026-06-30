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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ محقق شد؛

حمایت بانک تجارت از ازدواج و فرزندآوری با اعطای ۴.۸ همت تسهیلات

حمایت بانک تجارت از ازدواج و فرزندآوری با اعطای ۴.۸ همت تسهیلات

بانک تجارت در ادامه حمایت از بنیان خانواده و پشتیبانی زوج‌های جوان، در بهار امسال بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قالب ۱۹هزار و ۳۴۵ فقره به متقاضیان پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور روابط‌عمومی بانک تجارت، این بانک در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، علی‌رغم استمرار جنگ تحمیلی و شرایط موجود در کشور، در راستای ارائه خدمات به مشتریان با فعال بودن صددرصدی شعب و ارائه خدمات به مشتریان، روند اعطای تسهیلات ازدواج را با پرداخت ۴.۲ همت در قالب ۱۲هزار و۵۰۷ فقره تداوم بخشید.

بانک تجارت همچنین در اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در فصل بهار ۱۴۰۵، روند اعطای تسهیلات فرزندآوری به متقاضیان را با اعطای بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال در قالب ۶ هزار ۸۳۸ فقره ادامه داد.

براساس این خبر بانک تجارت در خردادماه ۱۴۰۵ مجموعا بالغ بر ۱۶ هزار و ۵۵۸ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قالب ۶۴۹۶ فقره به متقاضیان پرداخت کرده است.

کد مطلب 6874957

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