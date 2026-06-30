حمایت بانک تجارت از ازدواج و فرزندآوری با اعطای ۴.۸ همت تسهیلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور روابط‌عمومی بانک تجارت، این بانک در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، علی‌رغم استمرار جنگ تحمیلی و شرایط موجود در کشور، در راستای ارائه خدمات به مشتریان با فعال بودن صددرصدی شعب و ارائه خدمات به مشتریان، روند اعطای تسهیلات ازدواج را با پرداخت ۴.۲ همت در قالب ۱۲هزار و۵۰۷ فقره تداوم بخشید.



بانک تجارت همچنین در اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در فصل بهار ۱۴۰۵، روند اعطای تسهیلات فرزندآوری به متقاضیان را با اعطای بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال در قالب ۶ هزار ۸۳۸ فقره ادامه داد.



براساس این خبر بانک تجارت در خردادماه ۱۴۰۵ مجموعا بالغ بر ۱۶ هزار و ۵۵۸ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قالب ۶۴۹۶ فقره به متقاضیان پرداخت کرده است.