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۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۰

فقه درباره راه‌های پیشگیری از فرزندآوری چه می‌گوید؟

فقه درباره راه‌های پیشگیری از فرزندآوری چه می‌گوید؟

 انتشارات پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در ادامه تولید آثار تخصصی خود، کتاب «واکاوی فقهی راه‌های پیشگیری از فرزندآوری» را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «واکاوی فقهی راه‌های پیشگیری از فرزندآوری» از این حیث که به موضوع فرزندآوری می‌پردازد، در فقه خانواده قابل طرح است و از این جهت که مسئله‌ای پیرامون بدن انسان را به بحث می‌گذارد به فقه پزشکی مربوط می‌شود.

البته چون مسئله جمعیت از مؤلفه‌های قدرت کشور به شمار می‌آید و حکومت‌ها حساسیت خاصی نسبت به آن دارند در قله سیاست نیز قابل پیگیری است در کتاب پیش‌رو به این مسئله از هر سه منظر خانواده، پزشکی و سیاست پرداخته شده‌است.

🏷 کتاب «واکاوی فقهی راه‌های پیشگیری از فرزندآوری» به قلم آیت‌الله سید مجتبی نورمفیدی، استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، با تکیه بر مبانی اجتهادی و منابع فقه امامیه، به بررسی و استنباط احکام فقهی پیشگیری از فرزندآوری از منظر فقه استدلالی می‌پردازد.

کد مطلب 6874959
سیده فاطمه سادات کیایی

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