به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «واکاوی فقهی راههای پیشگیری از فرزندآوری» از این حیث که به موضوع فرزندآوری میپردازد، در فقه خانواده قابل طرح است و از این جهت که مسئلهای پیرامون بدن انسان را به بحث میگذارد به فقه پزشکی مربوط میشود.
البته چون مسئله جمعیت از مؤلفههای قدرت کشور به شمار میآید و حکومتها حساسیت خاصی نسبت به آن دارند در قله سیاست نیز قابل پیگیری است در کتاب پیشرو به این مسئله از هر سه منظر خانواده، پزشکی و سیاست پرداخته شدهاست.
🏷 کتاب «واکاوی فقهی راههای پیشگیری از فرزندآوری» به قلم آیتالله سید مجتبی نورمفیدی، استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، با تکیه بر مبانی اجتهادی و منابع فقه امامیه، به بررسی و استنباط احکام فقهی پیشگیری از فرزندآوری از منظر فقه استدلالی میپردازد.
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