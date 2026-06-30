کتاب «دانش و فنون باستانی حفر قنات» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده کتاب «دانش و فنون باستانی حفر قنات (سواحل خلیج فارس)» صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این کتاب به معرفی قناتهای بزرگ و نویافته در سواحل خلیج فارس و در محدوده جغرافیایی استانهای بوشهر و خوزستان میپردازد؛ محدودهای که از بندر ماهشهر تا بندر بوشهر را دربرمیگیرد و وسعتی نزدیک به ۱۰ هزار کیلومتر مربع دارد.
امید آزادیجو افزود: قنوات شناساییشده در این پژوهش، عمدتاً دچار فرسایش و مدفونشدگی شدهاند، اما بررسیها نشان میدهد در حفر آنها از تکنیکهایی منحصربهفرد استفاده شده که تاکنون در علم قناتشناسی به آنها اشاره نشده است.
این پژوهشگر حوزه آب بیان کرد: از این منظر، قناتهای مورد مطالعه در تاریخ سازههای آبی ایران و حتی جهان، نمونههایی بینظیر به شمار میروند.
آزادیجو ادامه داد: در جریان این پژوهش، انواع گونههای آرایش حفر میله چاه قنات شناسایی شد که از جمله مهمترین آنها میتوان به «سیستم حفر چهار میله چاه (تربیع)» اشاره کرد. همچنین بر پایه شواهد بهدستآمده، در این کتاب تقسیمبندیهای جدیدی برای ساختمان رشتهقناتهای ایران ارائه شده است.
وی با اشاره به اهداف این اثر گفت: این پژوهش در راستای مدیریت دانش و با هدف مستندسازی دانش بومی مهندسی آب در ایران، بهویژه در حوزه ساحل شمالی خلیج فارس، انجام شده است تا زمینه آگاهی و کاوش بیشتر پژوهشگران حوزه آب، باستانشناسی، تاریخ و دیگر علاقهمندان از این میراث کهن ایرانی فراهم شود.
آزادیجو تصریح کرد: انتشار این کتاب میتواند مقدمهای برای انجام مطالعات تفصیلی بیشتر و نیز ثبت این میراث ارزشمند مهندسی آب در ایران باشد.
وی خاطرنشان کرد: یافتههای این پژوهش، سندی مهم برای تبیین امکان و گستردگی سکونت، کشاورزی و فعالیتهای دریانوردی تجاری و نظامی در طول تاریخ خلیج فارس به شمار میآید.
امید آزادی جو مدیرمطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای بوشهر، علاوه بر کتاب فوق، تألیف آثاری همچون چشمه ها در گنجیه آب استان بوشهر و شناخت کاربردی چشمه های آب را نیز در کارنامه خود دارد.
نظر شما