به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی امور مربوط به مراسم بدرقه امام شهید ایران با حضور فاطمه کریمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، معاونان و مدیران شرکت برگزار شد.
در این جلسه، با توجه به ابلاغ بخشنامه شهرداری تهران و به منظور برنامهریزی و هماهنگی هرچه بهتر برای ارائه خدمات در ایام برگزاری مراسم، موضوعات مختلف اجرایی، پشتیبانی و اطلاعرسانی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد تمامی همکاران در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه مطابق بخشنامه شهرداری تهران در محل کار یا محل تعیینشده از سوی شهرداری حضور داشته باشند. همچنین هماهنگیهای لازم برای حضور کارکنان، اخذ مجوزهای تردد خودروهای شرکت و استمرار ارائه خدمات توسط واحدهای مختلف انجام شود.
در ادامه، معاونت فنی موظف شد امکانسنجی استقرار ایستگاههای پرتابل سنجش کیفیت هوا در مسیر مراسم تشییع را بررسی کرده و در صورت استقرار، گزارش نتایج پایش کیفیت هوا را به صورت مستمر در اختیار مدیریت عامل و مدیریت روابط عمومی قرار دهد.
همچنین مدیریت روابط عمومی مأمور شد ضمن هماهنگی با مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران، نسبت به اطلاعرسانی اقدامات و خدمات شرکت در ایام مذکور اقدام کند.
در پایان این نشست، بر آمادگی کامل تمامی واحدهای شرکت برای اجرای مأموریتهای محوله، اطلاعرسانی سریع ابلاغهای احتمالی شهرداری تهران و استمرار ارائه خدمات تخصصی شرکت در ایام برگزاری مراسم تأکید شد.
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