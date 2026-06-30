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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

استقرار ایستگاه‌های سیار سنجش کیفیت هوا برای مراسم تشییع رهبر شهید

استقرار ایستگاه‌های سیار سنجش کیفیت هوا برای مراسم تشییع رهبر شهید

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با برگزاری نشست هماهنگی، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات، پایش کیفیت هوا و حضور کارکنان در مراسم بدرقه را بررسی و نهایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی امور مربوط به مراسم بدرقه امام شهید ایران با حضور فاطمه کریمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، معاونان و مدیران شرکت برگزار شد.

در این جلسه، با توجه به ابلاغ بخشنامه شهرداری تهران و به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی هرچه بهتر برای ارائه خدمات در ایام برگزاری مراسم، موضوعات مختلف اجرایی، پشتیبانی و اطلاع‌رسانی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد تمامی همکاران در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه مطابق بخشنامه شهرداری تهران در محل کار یا محل تعیین‌شده از سوی شهرداری حضور داشته باشند. همچنین هماهنگی‌های لازم برای حضور کارکنان، اخذ مجوزهای تردد خودروهای شرکت و استمرار ارائه خدمات توسط واحدهای مختلف انجام شود.

در ادامه، معاونت فنی موظف شد امکان‌سنجی استقرار ایستگاه‌های پرتابل سنجش کیفیت هوا در مسیر مراسم تشییع را بررسی کرده و در صورت استقرار، گزارش نتایج پایش کیفیت هوا را به صورت مستمر در اختیار مدیریت عامل و مدیریت روابط عمومی قرار دهد.

همچنین مدیریت روابط عمومی مأمور شد ضمن هماهنگی با مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، نسبت به اطلاع‌رسانی اقدامات و خدمات شرکت در ایام مذکور اقدام کند.

در پایان این نشست، بر آمادگی کامل تمامی واحدهای شرکت برای اجرای مأموریت‌های محوله، اطلاع‌رسانی سریع ابلاغ‌های احتمالی شهرداری تهران و استمرار ارائه خدمات تخصصی شرکت در ایام برگزاری مراسم تأکید شد.

کد مطلب 6875085

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