به گزارش خبرنگار مهر، ادارهکل مدیریت بحران استانداری کرمان، دوشنبه شب اعلام کرد: با توجه به پیشبینی افزایش سطح آلایندگی هوا در روز سهشنبه ۹ تیرماه، ضروری است شهروندان پیش از تردد در سطح شهر کرمان، آخرین وضعیت فعالیت ادارات، دستگاههای اجرایی و سایر مراکز را از طریق رسانههای رسمی، صدا و سیما، خبرگزاریهای معتبر و درگاههای اطلاعرسانی استانداری کرمان پیگیری کنند.
براساس این اطلاعیه هرگونه تصمیم در خصوص نحوه فعالیت ادارات، پس از بررسیهای کارشناسی و در صورت ضرورت، از سوی مراجع ذیصلاح اتخاذ و به اطلاع عموم خواهد رسید.
همچنین گروههای حساس جامعه شامل سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار باید ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی، از ترددهای غیرضروری در فضای باز بهطور جدی خودداری کنند.
گفتنی است تصمیمگیری درباره نحوه فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی در شهرستانهای استان کرمان بر عهده فرمانداران است و شهروندان میتوانند آخرین اخبار مربوط به محدوده سکونت خود را از طریق درگاههای اطلاعرسانی فرمانداریهای مربوطه دنبال کنند.
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