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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

هشدار مدیریت بحران کرمان نسبت به افزایش آلایندگی هوا در روز سه‌شنبه

هشدار مدیریت بحران کرمان نسبت به افزایش آلایندگی هوا در روز سه‌شنبه

کرمان- اداره‌ کل مدیریت بحران استانداری کرمان با هشدار نسبت به افزایش سطح آلایندگی هوا، از شهروندان خواست صبح سه شنبه پیش از خروج از منزل، از آخرین وضعیت فعالیت دستگاه های اجرایی مطلع شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری کرمان، دوشنبه شب اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش سطح آلایندگی هوا در روز سه‌شنبه ۹ تیرماه، ضروری است شهروندان پیش از تردد در سطح شهر کرمان، آخرین وضعیت فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی و سایر مراکز را از طریق رسانه‌های رسمی، صدا و سیما، خبرگزاری‌های معتبر و درگاه‌های اطلاع‌رسانی استانداری کرمان پیگیری کنند.

براساس این اطلاعیه هرگونه تصمیم در خصوص نحوه فعالیت ادارات، پس از بررسی‌های کارشناسی و در صورت ضرورت، از سوی مراجع ذی‌صلاح اتخاذ و به اطلاع عموم خواهد رسید.

همچنین گروه‌های حساس جامعه شامل سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار باید ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی، از ترددهای غیرضروری در فضای باز به‌طور جدی خودداری کنند.

گفتنی است تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های استان کرمان بر عهده فرمانداران است و شهروندان می‌توانند آخرین اخبار مربوط به محدوده سکونت خود را از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی فرمانداری‌های مربوطه دنبال کنند.

کد مطلب 6874658

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