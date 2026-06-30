آماده سازی ۵۶ مرکز برای خرید گندم کشاورزان در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله شهبازی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام آغاز فصل برداشت گندم از ۸ تیرماه، اظهار کرد: سطح زیر کشت گندم در استان همدان حدود ۴۳۵ هزار هکتار است که طبق برآوردهای اولیه، انتظار می‌رود محصول نهایی از این میزان اراضی به ۶۷۰ هزار تن برسد.

وی در خصوص سازوکارهای خرید تضمینی افزود: عملیات خرید گندم از کشاورزان از ۸ تیرماه آغاز شده و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت و در این راستا ۵۶ مرکز خرید در سطح استان برای تسهیل فرآیند تحویل محصول کشاورزان آماده‌سازی شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به نرخ خرید تضمینی در سال جاری تصریح کرد: قیمت پایه خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است که با احتساب ۲۰ هزار تومان جایزه تحویل، مجموع مبلغ پرداختی به کشاورزان ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم خواهد بود.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود میزان خرید گندم دولت در استان همدان امسال به حدود ۳۸۰ هزار تن برسد که نسبت به سال گذشته که ۳۷۶ هزار تن بود، رشد اندکی خواهد داشت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی با اشاره به چالش‌های اقلیمی سال زراعی جاری، تاکید کرد: عدم بارندگی موثر تا اواخر پاییز گذشته و وقوع سرمای غیرمترقبه در ۲۶ اردیبهشت‌ماه، از جمله عوامل اصلی بروز خسارت در مزارع گندم استان بوده‌اند.

وی افزود: بر اساس برآوردهای اولیه مزارع استان بسته به منطقه بین ۵ تا ۷۰ درصد دچار خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی شده‌اند.

شهبازی در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارت کشاورزان بیان کرد: با توجه به اجرای طرح «بیمه فراگیر» که تمامی مزارع گندم استان را به‌صورت اجباری تحت پوشش قرار داده است، هماهنگی‌های لازم با صندوق بیمه محصولات کشاورزی انجام شده و کارشناسان صندوق بیمه در حال انجام ارزیابی‌های دقیق در مزارع هستند تا پس از مشخص شدن میزان دقیق خسارت در هر منطقه، روند پرداخت غرامت به کشاورزان در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز شود.