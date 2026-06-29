به گزارش خبرنگار مهر، عسگر قنبری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم اظهار کرد: امسال ۷۳ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم اختصاص یافته که ۲۸ هزار هکتار آن آبی و ۴۵ هزار هکتار دیم است.
وی تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد امسال حدود ۱۵۰ هزار تن گندم در استان تولید خواهد شد و پیشبینی میشود بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تن از این محصول به مراکز خرید تضمینی تحویل شود.
قنبری با بیان اینکه ۱۹ مرکز برای خرید تضمینی گندم در سطح استان آماده فعالیت هستند، گفت: این مراکز شامل ۱۲ مرکز تحت نظارت تعاون روستایی، ۶ کارخانه آرد و یک سیلوی ذخیرهسازی هستند که بهمنظور تسهیل فرآیند خرید، در نقاط مختلف استان مستقر شدهاند.
وی شرایط مناسب آب و هوایی، توزیع حدود پنج هزار تن بذر اصلاحشده در سال گذشته، اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی و همچنین تعیین قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم به میزان ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان را از عوامل مؤثر در افزایش انگیزه کشاورزان برای تحویل محصول به مراکز خرید تضمینی عنوان کرد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: عملیات برداشت گندم امسال با بهکارگیری حدود ۱۵۰ دستگاه کمباین در سطح مزارع استان انجام خواهد شد.
قنبری با اشاره به توسعه کشت ارقام اصلاحشده گندم اظهار داشت: در مزارع آبی، ارقام «سالار»، «حیران»، «شهگل»، «سیمین»، «حیدری»، «میهن» و «درنه» و در مزارع دیم نیز ارقام «باران»، «صدرا»، «آذر ۲»، «دهقان»، «جام»، «کمال»، «ریژاو» و «هشترود» کشت شده است که این تنوع، امکان انتخاب ارقام متناسب با شرایط اقلیمی و نیاز کشاورزان را فراهم کرده است.
وی در پایان افزود: بذرهای اصلاحشده مورد نیاز کشاورزان از طریق سه شرکت تولید و توزیع بذر در استان شامل شرکت جوی بادام، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت تعاونی لردگان تأمین میشود و استفاده از این بذرها در کنار رعایت توصیههای فنی و اصول بهزراعی، زمینه افزایش عملکرد و تولید پایدار گندم را فراهم خواهد کرد.
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