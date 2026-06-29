به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز فرآیند خرید تضمینی گندم در استان خبر داد و اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، برگزاری جلسات هماهنگی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، انجام تعمیرات و تجهیز مراکز خرید، همه زیرساخت‌های لازم برای اجرای مطلوب این طرح فراهم شده است.

وی افزود: برای فصل خرید امسال، ۱۹ مرکز در سطح استان پیش‌بینی شده که ۱۳ مرکز آن زیر نظر شبکه تعاون روستایی فعالیت می‌کنند و نقش اصلی را در خرید تضمینی گندم بر عهده دارند.

کریمی با اشاره به آغاز خرید گندم از ابتدای تیرماه در شهرستان‌های لردگان و خانمیرزا گفت: سایر مراکز نیز آماده دریافت محصول کشاورزان هستند و همزمان با رسیدن گندم در مناطق مختلف، عملیات خرید را آغاز خواهند کرد.

مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری با توصیه به کشاورزان برای تحویل سریع‌تر محصول خود به مراکز خرید، خاطرنشان کرد: مجموعه تعاون روستایی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود، در تلاش است خرید تضمینی گندم را با حداکثر کیفیت و کمیت انجام دهد و خدمات مناسبی به گندم‌کاران استان ارائه کند.