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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

پیش‌بینی خرید تضمینی گندم چهارمحال و بختیاری در ۱۹ مرکز

پیش‌بینی خرید تضمینی گندم چهارمحال و بختیاری در ۱۹ مرکز

شهرکرد-مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۹ مرکز در سطح استان پیش‌بینی شده که ۱۳ مرکز آن زیر نظر شبکه تعاون روستایی فعالیت می‌کند و نقش اصلی را در خرید تضمینی گندم بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز فرآیند خرید تضمینی گندم در استان خبر داد و اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، برگزاری جلسات هماهنگی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، انجام تعمیرات و تجهیز مراکز خرید، همه زیرساخت‌های لازم برای اجرای مطلوب این طرح فراهم شده است.

وی افزود: برای فصل خرید امسال، ۱۹ مرکز در سطح استان پیش‌بینی شده که ۱۳ مرکز آن زیر نظر شبکه تعاون روستایی فعالیت می‌کنند و نقش اصلی را در خرید تضمینی گندم بر عهده دارند.

کریمی با اشاره به آغاز خرید گندم از ابتدای تیرماه در شهرستان‌های لردگان و خانمیرزا گفت: سایر مراکز نیز آماده دریافت محصول کشاورزان هستند و همزمان با رسیدن گندم در مناطق مختلف، عملیات خرید را آغاز خواهند کرد.

مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری با توصیه به کشاورزان برای تحویل سریع‌تر محصول خود به مراکز خرید، خاطرنشان کرد: مجموعه تعاون روستایی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود، در تلاش است خرید تضمینی گندم را با حداکثر کیفیت و کمیت انجام دهد و خدمات مناسبی به گندم‌کاران استان ارائه کند.

کد مطلب 6874153

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