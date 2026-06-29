اختصاص ۲۱ هزار هکتار از مزارع شهرکرد به کشت گندم دیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی شریفی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ مجموع سطح زیر کشت گندم در این شهرستان به بیش از ۳۷ هزار هکتار رسیده است.
وی بیان کرد: از این سطح، حدود ۱۶ هزار هکتار گندم آبی و بیش از ۲۱ هزار هکتار گندم دیم کشت شده که نشاندهنده سهم بالای کشت دیم در تولید گندم شهرستان است.
شریفی افزود: شهرستان شهرکرد یکی از مناطق مهم تولید گندم در استان به شمار میرود و مدیریت جهاد کشاورزی با اجرای برنامههای فنی و حمایتی، افزایش بهرهوری و تولید این محصول راهبردی را دنبال میکند.
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