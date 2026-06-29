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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

اختصاص ۲۱ هزار هکتار از مزارع شهرکرد به کشت گندم دیم

اختصاص ۲۱ هزار هکتار از مزارع شهرکرد به کشت گندم دیم

شهرکرد-رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد از کشت ۳۷ هزار هکتار گندم در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: بیش از نیمی از این سطح زیر کشت به گندم دیم اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شریفی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ مجموع سطح زیر کشت گندم در این شهرستان به بیش از ۳۷ هزار هکتار رسیده است.

وی بیان کرد: از این سطح، حدود ۱۶ هزار هکتار گندم آبی و بیش از ۲۱ هزار هکتار گندم دیم کشت شده که نشان‌دهنده سهم بالای کشت دیم در تولید گندم شهرستان است.

شریفی افزود: شهرستان شهرکرد یکی از مناطق مهم تولید گندم در استان به شمار می‌رود و مدیریت جهاد کشاورزی با اجرای برنامه‌های فنی و حمایتی، افزایش بهره‌وری و تولید این محصول راهبردی را دنبال می‌کند.

کد مطلب 6874159

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