مصرف سالانه ۱۲۰ هزار تن گندم در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان یگانگی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: میزان مصرف سالانه گندم در استان حدود ۱۲۰ هزار تن است و به‌طور متوسط در هر ماه ۱۰ هزار تن گندم برای تأمین نیاز مردم مصرف می‌شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی خرید تضمینی گندم در سال جاری افزود: طبق برآوردهای انجام‌شده، امسال بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری و در مراکز ذخیره‌سازی از جمله سیلوی شهید سلیمی و سایر مراکز و کارخانه‌های آرد نگهداری خواهد شد.

یگانگی ادامه داد: برای جبران کسری گندم مورد نیاز استان، تأمین گندم از استان‌های خوزستان، فارس و گلستان برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: اختلاط گندم تولیدی استان با گندم‌های کیفی سایر استان‌ها با هدف افزایش کیفیت آرد و تولید نان مطلوب‌تر برای مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.