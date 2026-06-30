۱۲۰ هزار تن گندم در کرمانشاه خریداری شد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم عملیات خرید تضمینی گندم در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: برداشت گندم از نخستین روز خردادماه آغاز شده و هماکنون ۶۸ مرکز خرید دولتی و خصوصی، محصول گندمکاران را تحویل میگیرند.
وی افزود: تاکنون نزدیک به ۱۲۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در مراکز خرید استان تحویل گرفته شده و در همین راستا ۵۳۱ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران نیز پرداخت شده است.
رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به نرخ خرید تضمینی گندم گفت: قیمت مصوب خرید هر کیلوگرم گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است و در صورت برخورداری محصول از کیفیت و درجه پاکی بالاتر، مبلغ بیشتری نیز به کشاورزان پرداخت خواهد شد.
کریمی از کشاورزان خواست محصول خود را تنها به مراکز مجاز خرید تضمینی تحویل دهند و پس از تحویل، رسید مربوطه را دریافت کنند، زیرا ارائه این رسید برای بهرهمندی از نهادههای کشاورزی، تسهیلات و سایر خدمات حمایتی در سال زراعی آینده ضروری است.
وی در پایان با اشاره به سطح زیر کشت گندم در استان اظهار کرد: امسال حدود ۴۴۰ هزار هکتار از اراضی کرمانشاه به کشت گندم اختصاص یافته که از این میزان، ۱۰۲ هزار هکتار گندم آبی و ۳۳۸ هزار هکتار گندم دیم است.
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