به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمدرضا غلامی با اشاره به در پیش بودن مراسم تشییع رهبر شهید، گفت: بر اساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته در سطح استان و درخواست‌های مکرر مردمی برای برگزاری مراسم گرامیداشت قائد شهید امت، برنامه‌های ویژه‌ای با شعار «بایدبرخاست» از روز شنبه ۱۳ تیرماه به مدت یک هفته در سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی گفت: مراسم‌های برنامه‌ریزی‌شده در مرکز استان را به شرح زیر است:

شنبه ۱۳تیرماه ساعت ۸ صبح

مراسم سوگواری در محوطه استانداری با میزبانی آموزش و پرورش، دانشگاهیان و فرهنگیان

یکشنبه ۱۴تیرماه ساعت 9 و 30 دقیقه

حوزه علمیه کمالیه خرم‌آباد با محوریت نماینده مکرم ولی فقیه در استان و مسئولیت حوزه علمیه برادران

دوشنبه ۱۵ تیرماه ساعت ۸ صبح

مراسم عزاداری در محوطه استانداری با میزبانی استانداری و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سپس دسته روی به سمت میدان شهدا، خیابان شهدا تا مقابل مسجد جوادالائمه(ع)

سه شنبه ۱۶ تیرماه ساعت ۹ صبح

اجتماع بزرگ بانوان در حسینیه ثارالله با محوریت امور بانوان استانداری و بسیج خواهران سپاه

چهارشنبه ۱۷ تیرماه ساعت ۹صبح

اجتماع عشایر و روستائیان در حسینیه ثارالله با محوریت بسیج عشایر سپاه، جهاد کشاورزی و امور عشایری

پنجشنبه ۱۸ تیرماه ساعت 7 و 30 دقیقه

مراسم سوگواری عطرافشانی گلزار مطهر شهدا در گلزار شهدای خرم‌آباد با مسئولیت سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی

جمعه ۱۹ تیرماه ساعت ۱۰ صبح

مراسم سوگواری در مصلای الغدیر با میزبانی نماینده مکرم ولی فقیه در استان و ستاد برگزاری نماز جمعه با حضور اقشار مختلف مردم

یکشنبه ۲۱تیرماه ساعت ۹ صبح

مراسم عمومی همزمان با سومین روز تدفین آقای شهید ایران در مصلای الغدیر خرم‌آباد با حضور اقشار مختلف مردم