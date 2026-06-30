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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

بسیج تمام امکانات جهاد کشاورزی در آیین وداع و تشییع رهبر شهید در البرز

بسیج تمام امکانات جهاد کشاورزی در آیین وداع و تشییع رهبر شهید در البرز

کرج- رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز از بسیج تمام تمام امکانات وزارت جهاد کشاورزی مستقر در استان برای خدمات رسانی به زائران آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی خبر داد.

عبدالرضا بازدار در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: برای خدمت رسانی و پذیرایی از زائران آیین وداع و تشییع پیکر امام شهید امکانات موسسات و مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی مستقر در استان البرز همچون خوابگاه ها و پارکینگ های این موسسات با هماهنگی استانداری و فرمانداری فعال می شوند.

وی با بیان اینکه به همین منظور ۴ مرکز آماده خدمت رسانی شده اند، اظهار داشت: این مراکز شامل مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) واقع در منطقه مشکین دشت، مرکز آموزش جوانشیر سازمان منابع طبیعی کشور واقع در منطقه کلاک و حاشیه اتوبان، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی واقع در جاده محمدشهر کرج و اراضی موسوم به کلاه فرنگی در کنار پل فردیس می باشد.

وی اضافه کرد: همچنین تمام مراکز اداری زیر مجموعه جهاد کشاورزی در این استان همچون جهاد کشاورزی استان البرز، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، اداره کل دامپزشکی، شرکت های خدمات پشتیبانی امور دام و خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز و تعاون روستایی البرز آماده خدمات رسانی هستند.

فعال سازی ۲ نانوایی سیار در راه های البرز
بازدار همچنین در ادامه با اشاره به اینکه ۴ هزار کیسه آرد نانوایی برای پخت نان رایگان توسط این بخش اختصاص یافته، گفت: به همین منظور ۲ نانوایی سیار نیز برای پخت نان در راه های البرز و موکب ها فعالیت می کنند.

گفتنی است آیین وداع و تشییع پیکر پاک امام شهید انقلاب اسلامی از صبح روز شنبه ۱۳ تیرماه به مدت سه روز در تهران، در روز ۱۶ تیرماه در شهر قم، در روز ۱۷ تیرماه در کشور عراق و در روز ۱۸ تیرماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6875329

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