به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمتالله حاجیآبادی، ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: صیانت از اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، مهمترین مأموریت یگان حفاظت اراضی کشاورزی است و در همین راستا طی سالهای اخیر اقدامات گستردهای در سطح شهرستانهای استان انجام شده است.
وی افزود: اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در اغلب شهرستانهای گلستان با جدیت دنبال میشود، اما در سال جاری رویکرد یگان از برخورد صرف با متخلفان به سمت اقدامات پیشگیرانه، آموزش و فرهنگسازی تغییر کرده است.
حاجیآبادی با اشاره به اجرای برنامههای آموزشی در نقاط مختلف استان گفت: دورههای آموزشی متعددی برای کشاورزان، دهیاران و اقشار مختلف برگزار شده و پیش از آغاز تعطیلات تابستانی نیز دانشآموزان مدارس با اهمیت حفظ اراضی کشاورزی و پیامدهای تغییر کاربری غیرمجاز آشنا شدند.
فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی گلستان از اجرای طرح ملی «حکاک» در استان خبر داد و افزود: این طرح به صورت ماهانه در یکی از شهرستانهای گلستان اجرا میشود و شهرستان گرگان به دلیل قرار گرفتن در زمره مناطق بحرانی از نظر تغییر کاربری، از اولویتهای اجرای آن است.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح، دستگاههایی مانند منابع طبیعی، راه و شهرسازی، محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط مشارکت دارند تا با همافزایی، از تخریب اراضی کشاورزی جلوگیری شود.
حاجیآبادی یکی از اهداف مهم طرح «حکاک» را شناسایی و ساماندهی فعالیت بنگاههای غیرمجاز خرید و فروش زمین عنوان کرد و گفت: تعدادی از این بنگاهها شناسایی و نسبت به عواقب قانونی فعالیت در زمینه زمینخواری، قطعهبندی و تفکیک غیرقانونی اراضی کشاورزی توجیه و ارشاد شدهاند.
وی همچنین از راهاندازی شبکه مردمی «همیاران زمین سبز» در استان خبر داد و اظهار کرد: این شبکه با همکاری دهیاران در بسیاری از روستاها فعال شده و هرگونه تغییر کاربری مشکوک را در کوتاهترین زمان به یگان حفاظت گزارش میکند.
فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی گلستان با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از اراضی کشاورزی، از شهروندان خواست هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با اشاره به مجازاتهای قانونی تغییر کاربری غیرمجاز اظهار کرد: هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوز قانونی جرم محسوب میشود و علاوه بر قلع و قمع مستحدثات، متخلفان حسب مورد به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهند شد.
حاجیآبادی از مردم خواست پیش از خرید و فروش زمین یا هرگونه اقدام برای تغییر کاربری، با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها از وضعیت قانونی و کاربری اراضی اطمینان حاصل کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و مالی جلوگیری شود.
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