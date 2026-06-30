دیوارنگاره میدان مولوی اهواز به استقبال تشییع رهبر شهید رفت

حجت‌الاسلام میلاد امینی موحد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دیوارنگاره با الهام از شعار محوری مراسم با عنوان باید برخاست طراحی و اجرا شده و به استقبال حضور مردم در آیین بدرقه پیکر رهبر شهید رفته است.

وی افزود: میدان مولوی اهواز در سال‌های گذشته همواره به عنوان یکی از بسترهای مهم برای انعکاس موضوعات روز و مناسبت‌های ملی و مذهبی شناخته می‌شود و این بار نیز با طرحی تازه فضای شهری را متناسب با این رویداد مهم همراه کرده است.

مدیر مرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان ادامه داد: این اثر هنری به همت مرکز رسانه تبلیغات اسلامی استان خوزستان و با همکاری هنرمندان خوزستانی طراحی و تولید شده است.

وی تصریح کرد: این دیوارنگاره نمادی از وفاداری و شور حسینی مردم این خطه در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تکریم مقام رهبر شهید به شمار می‌رود.