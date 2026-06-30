پایش و آبرسانی به آبشخورهای حیات وحش ایلام در فصل گرما آغاز شد

علیرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گرمای زودرس امسال و خشک شدن بسیاری از چشمهها، اظهار کرد: عملیات پایش و آبرسانی به آبشخورهای حیات وحش از اواخر خرداد ماه آغاز شده است و تا پایان فصل گرما ادامه خواهد داشت.
وی افزود: چشمه دائمی و موقت در سطح استلت به صورت هفتگی رصد میشوند و محیطبانان با حمل وسایل ساختمانی تا مسافت ۵ کیلومتر، نسبت به لایروبی، پاکسازی و اصلاح مسیرهای انتقال آب اقدام میکنند.
مدیرکل محیط زیست استان ایلام با اشاره به خشک شدن کامل برخی چشمهها و حضور حیات وحش در اطراف آنها برای تأمین آب، از دامداران و بهرهبرداران محلی خواست که حقابه محیط زیست و حیات وحش را رعایت کنند.
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