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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

پایش و آبرسانی به آبشخورهای حیات وحش ایلام در فصل گرما آغاز شد

پایش و آبرسانی به آبشخورهای حیات وحش ایلام در فصل گرما آغاز شد

ایلام - مدیرکل محیط زیست ایلام گفت: پایش و آبرسانی به آبشخورهای حیات وحش استان در فصل گرما آغاز شده است.

علیرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گرمای زودرس امسال و خشک شدن بسیاری از چشمه‌ها، اظهار کرد: عملیات پایش و آبرسانی به آبشخورهای حیات وحش از اواخر خرداد ماه آغاز شده است و تا پایان فصل گرما ادامه خواهد داشت.

وی افزود: چشمه دائمی و موقت در سطح استلت به صورت هفتگی رصد می‌شوند و محیط‌بانان با حمل وسایل ساختمانی تا مسافت ۵ کیلومتر، نسبت به لایروبی، پاکسازی و اصلاح مسیرهای انتقال آب اقدام می‌کنند.

مدیرکل محیط زیست استان ایلام با اشاره به خشک شدن کامل برخی چشمه‌ها و حضور حیات وحش در اطراف آنها برای تأمین آب، از دامداران و بهره‌برداران محلی خواست که حقابه محیط زیست و حیات وحش را رعایت کنند.

کد مطلب 6875396

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