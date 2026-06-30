به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور عصر سهشنبه از آمادگی کامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان برای خدمترسانی به زائران و کاروانهای اعزامی به مراسم وداع با رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: با توجه به پیشبینی حضور گسترده مردم از نقاط مختلف کشور، تمامی نیروها، امکانات و پایگاههای امدادی استان در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی با بیان اینکه هلالاحمر هرمزگان هماهنگیهای لازم را با ستاد برگزاری مراسم و جمعیت هلالاحمر کشور انجام داده است، افزود: نیروهای امدادی استان در محورهای مواصلاتی و مسیرهای خروجی مستقر شدهاند و چهار دستگاه آمبولانس نیز برای ارائه خدمات امدادی و رسیدگی به حوادث احتمالی به محل برگزاری مراسم اعزام شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی زائران، گفت: با توجه به گرمای هوا و ازدحام جمعیت، شرکتکنندگان باید پیش از حضور از مسیرهای ورود و خروج اطلاع کافی داشته باشند، از حرکت برخلاف مسیر جمعیت و انجام حرکات ناگهانی خودداری کنند و در محلهای پرتراکم و گلوگاهها توقف نکنند.
سلحشور استفاده از لباس و کفش مناسب، همراه داشتن آب آشامیدنی و توجه به شرایط جوی را از مهمترین توصیههای ایمنی برشمرد و تصریح کرد: افراد دارای بیماریهای زمینهای، سالمندان و کسانی که با مشکلات تنفسی مواجه هستند، حتیالامکان از حضور در تجمعات بسیار انبوه خودداری کنند یا با رعایت کامل توصیههای ایمنی در مراسم حضور یابند.
وی ادامه داد: جمعیت هلالاحمر هرمزگان با تهیه بروشورها و بستههای آموزشی، نکات ایمنی و امدادی را در اختیار کاروانهای اعزامی قرار داده و تلاش کرده است، آموزشهای لازم از روشهای مختلف به زائران ارائه شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری مردم و رعایت توصیههای ایمنی، مراسم وداع با رهبر شهید در نهایت شکوه و با کمترین حادثه و آسیب برگزار شود.
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