به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلالاحمر استان تهران؛ محمدطاهر اصفهانی، سرپرست جمعیت هلالاحمر استان تهران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بهویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: نیروهای جمعیت هلالاحمر استان تهران از امروز تا پایان مراسم تشیع رهبر شهید، در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی ادامه داد: جمعیت هلالاحمر در کنار دیگر نیروهای امدادی و خدماتی، وظیفه پوشش امدادی و ارائه خدمات را به هموطنان در این مراسم معنوی بر عهده دارد.
اصفهانی تصریح کرد: بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ نیروی عملیاتی هلالاحمر وظیفه پوشش امدادی مراسم وداع و تشیع رهبر شهید انقلاب اسلامی را برعهده دارند.
سرپرست جمعیت هلالاحمر استان تهران به حضور تیمهای سحر اشاره و اضافه کرد: این مراسم یک تجمع انبوه محسوب میشود و به همین منظور، تیمهای سحر« سفیران حمایتهای روانی و اجتماعی» نیز در کنار نیروهای عملیاتی هلالاحمر استان تهران حضور دارند تا در صورت نیاز خدمات روانی و حمایتی خود را به هموطنان ارائه کنند.
این مقام مسئول به خودروهای امدادی اشاره و بیان کرد: نیروهای عملیاتی هلالاحمر استان تهران در این مراسم الهی، با بهرهگیری از ۲۰۰ خودرو امدادی از جمله اتوبوس آمبولانس، آمبولانس، موتورلانس، خودروهای کمکدار و غیره خدمات خود را به هموطنان ارائه میکنند؛ تیمهای امداد هوایی نیز بهصورت پیشتیبان در آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت لزوم از سه فروند بالگرد استفاده شود.
اصفهانی به موضوع اسکان اضطراری اشاره و افزود: اسکان اضطراری بر عهده فرمانداریها در شهرستانها و شهرداری تهران در پایتخت است و هلالاحمر در صورت لزوم بهصورت پشتیبان در این موضوع اقدامات لازم را انجام میدهد.
سرپرست جمعیت هلالاحمر استان تهران به برپایی بیمارستان صحرایی اشاره و خاطرنشان کرد: با هماهنگیهای که انجام دادیم، قرار شد ۷ بیمارستان صحرایی در مکانهای مختلف مصلای تهران برپا کنیم تا در صورت نیاز هموطنان به خدمات پزشکی، به این بیمارستانها منتقل شوند.
سرپرست جمعیت هلالاحمر استان تهران از پوشش امدادی آئین وداع و تشیع رهبر شهید با حضور بیش از ۳۷۰۰ نیروی عملیاتی هلالاحمر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلالاحمر استان تهران؛ محمدطاهر اصفهانی، سرپرست جمعیت هلالاحمر استان تهران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بهویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: نیروهای جمعیت هلالاحمر استان تهران از امروز تا پایان مراسم تشیع رهبر شهید، در آمادهباش کامل قرار دارند.
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