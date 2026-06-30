منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز گزارش وقوع حریق در عرصههای مرتعی روستای «درکآباد» از توابع شهرستان چادگان واصل شد که بلافاصله تیمهای امدادی و عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: این آتشسوزی با تلاش ۸۰ دقیقهای عوامل یگان حفاظت از منابع طبیعی و همکاری نیروهای محلی، بهطور کامل مهار و کنترل شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه علت وقوع این حادثه بیاحتیاطی عوامل انسانی بوده است، تصریح کرد: در جریان این آتشسوزی، یک و نیم هکتار از پوشش گیاهی و مراتع منطقه دچار آسیب شد.
شیشهفروش در ادامه با اشاره به شرایط اقلیمی حاکم بر استان، گفت: خشکی پوششهای علوفهای ناشی از کمبارشیها، افزایش دما و وزش تندبادهای محلی در مناطق غرب و جنوب استان، ریسک وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی را بهشدت افزایش داده است.
وی با تأکید بر لزوم رعایت اصول پیشگیری از حوادث توسط دامداران، عشایر، گردشگران و ساکنین مناطق مجاور مراتع، اظهار داشت: از همه هماستانیها و مسافران تقاضا داریم از روشن کردن آتش در پوششهای گیاهی و مراتع بهجد خودداری کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اعلام اینکه یگان حفاظت منابع طبیعی با هرگونه اقدامی که منجر به تخریب پوششهای گیاهی یا بروز حریق شود، برخورد قانونی خواهد کرد، افزود: شهروندان میتوانند گزارشهای خود را پیرامون وقوع حریق یا درخواست امدادرسانی در عرصههای جنگلی و مرتعی از طریق شمارههای ۱۳۹ و ۱۵۰۴ اطلاعرسانی کنند.
شیشهفروش همچنین فهرستی از اقدامات پیشگیرانه ضروری را برشمرد و گفت: از تمامی شهروندان درخواست میشود از رهاسازی تهسیگار، کبریت، بطریهای آب معدنی، اشیاء براق و صیقلی، قوطیهای کنسرو و کمپوت در اراضی و حاشیه راهها خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ضروری است کشاورزان و باغداران از سوزاندن بقایای گیاهی در مزارع و باغات پرهیز کنند و مدیریت پسماندهای گیاهی در حاشیه راهها و شهرها و روستاها به شکلی اصولی و بدون ایجاد حریق انجام شود تا از بروز فجایع زیستمحیطی جلوگیری به عمل آید.
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