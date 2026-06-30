اظهارات عجیب شهردار دماوند در خصوص مرگ تدریجی درخت ها

مهدی رضاییمهر، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زرد شدن ناگهانی درختان کاج کهنسال دماوند، اظهار کرد: هنوز شرایط بهگونهای نیست که بتوان درباره علت این اتفاق قضاوت قطعی کرد و علت این پدیده همچنان مشخص نیست.
وی که شهردار دماوند است، افزود: هم استان تهران و هم سایر نقاط کشور با مشکلات و بیماریهای درختان مواجه هستند، اما شرایط دماوند متفاوت است، زیرا درختان کاج این شهر بهصورت ناگهانی زرد شدهاند و این موضوع نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است.
رضاییمهر در اظهاراتی عجیب پس از گذشت بیش از یک سال ادامه داد: کارشناسان حوزه کشاورزی در حال بررسی موضوع هستند تا علت دقیق این اتفاق مشخص شود، احتمالهای مختلفی از جمله تأثیر انفجارهای جنگ اخیر یا وجود برخی مواد بر روی درختان مطرح است، اما تاکنون هیچیک تأیید نشده و ماهیت دقیق این پدیده هنوز مشخص نیست.
به نظر می رسد، شهردار دماوند باید به جای اظهار بی اطلاعی از دلیل زردی ناگهانی درختان کاج، آن هم بعد از ۱ سال سریع تر فکری برای نجات این سرمایه طبیعی شهر کند.
خبرنگار مهر آمادگی پوشش توضیحات بیشتر مسئولین شهری دماوند را دارد و قطعا این موضوع را از مسئولین استانی نیز پیگیری خواهد کرد.
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