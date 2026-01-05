مسمومیت ۱۷ نفر در آبسرد دماوند؛۵ نفر به بیمارستان منتقل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد دوشنبه ۱۷ نفر از شهروندان محله «تاکسین» آبسرد دچار علائم مسمومیت شدند که این موضوع به حضور فوری نیروهای امدادی در محل انجامید.
به دنبال گزارش این حادثه، عوامل آتشنشانی شهر آبسرد و تیمهای اورژانس ۱۱۵ دماوند در کوتاهترین زمان در محل حاضر شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.
بر اساس اعلام منابع امدادی، پنج نفر از افراد مسمومشده برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان سوم شعبان دماوند منتقل شدند و ۱۲ نفر دیگر بهصورت سرپایی در محل تحت درمان قرار گرفتند.
طبق گزارشهای اولیه، علت دقیق این حادثه هنوز بهطور قطعی مشخص نشده است، با این حال، بررسیهای اولیه کارشناسان حاکی از آن است که منشأ مسمومیت احتمالاً تنفسی بوده و ممکن است ناشی از استنشاق گاز باشد.
مراجع مسئول اعلام کردهاند بررسیهای تکمیلی برای تعیین علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان آتشنشانی آبسرد و پلیس در حال انجام است و نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات اطلاعرسانی خواهد شد.
