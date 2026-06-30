به گزارش خبرنگار مهر، بیژن پولادی شامگاه سهشنبه پس از بازدید از روند اجرای پروژه جاده بالادست و در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: آزمایش خاک این مسیر باید انجام شود و در صورت تأیید نتایج و پایین بودن میزان رطوبت خاک، عملیات آسفالتریزی از فردا آغاز خواهد شد.
وی افزود: تمامی مقدمات اجرای پروژه فراهم شده و در صورت نبود بارندگی طی امروز و فردا، مسیر آماده بهرهبرداری خواهد بود و هدف ما این است که از ابتدای هفته، این محور زیر بار ترافیک قرار گیرد.
سرپرست فرمانداری ویژه آمل با اشاره به نقش این مسیر در کاهش بار ترافیکی منطقه گفت: در زمان اوج تردد، خودروها از محدوده قبل از تونل وارد مسیر جایگزین شده و از طریق این محور و پل احداثشده، از محدوده پرترافیک عبور خواهند کرد.
پولادی با بیان اینکه اجرای این پروژه طی سه ماه گذشته با سرعت قابل توجهی دنبال شده است، تصریح کرد: با همت مجموعه عوامل اجرایی، پیگیریهای مستمر دکتر حاجیپور، نماینده مردم آمل، حمایت وزیر نیرو، استاندار مازندران و تأمین اعتبارات مورد نیاز، قرارگاه اجرایی بهصورت سه شیفته عملیات را پیش برد تا هرچه سریعتر این گره ترافیکی برطرف شود.
وی ادامه داد: این پروژه حاصل سالها تلاش و پیگیری مسئولان مختلف از جمله استانداران، فرمانداران و نمایندگان ادوار مختلف است و همه این تلاشها امروز به ثمر نشسته تا مردم از مشکل ترافیک این محور رهایی پیدا کنند.
سرپرست فرمانداری ویژه آمل خاطرنشان کرد: در صورت مساعد بودن شرایط آبوهوایی و تأیید نهایی آزمایش خاک، عملیات آسفالتریزی فردا انجام میشود و تلاش بر این است که از روز شنبه، همزمان با افزایش حجم تردد و حضور زائران و مسافران، این مسیر بهصورت رسمی زیر بار ترافیک قرار گیرد.
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