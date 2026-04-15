۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

اولین جایگاه سوخت هیبریدی در آمل احداث می‌شود

آمل- سرپرست فرمانداری ویژه آمل از حمایت جدی از سرمایه‌گذار احداث نخستین جایگاه سوخت هیبریدی در این شهرستان خبر داد و بر لزوم بررسی دقیق فنی اجرای طرح تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن پولادی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از محل اجرای پروژه جایگاه سوخت هیبریدی (برقی و بنزینی) در بخش امام‌زاده عبدالله اظهار کرد: حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

وی افزود: مجموعه فرمانداری در راستای تسهیل مسیر تولید و خدمات، در تمامی مراحل اجرایی در کنار سرمایه‌گذاران خواهد بود تا پروژه‌ها با سرعت و کیفیت مناسب به بهره‌برداری برسند.

سرپرست فرمانداری ویژه آمل با تأکید بر اهمیت رعایت ملاحظات فنی در اجرای پروژه‌ها تصریح کرد: نواقص احتمالی باید پیش از آغاز عملیات اجرایی، توسط مشاوران و دستگاه‌های مرتبط از جمله راهداری، شهرداری و پلیس راه به‌دقت بررسی و برطرف شود.

پولادی ادامه داد: این طرح پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و تصویب در شورای ترافیک شهرستان، برای تأیید نهایی به مراجع استانی ارسال خواهد شد تا با رعایت کامل شاخص‌های فنی و ایمنی وارد فاز اجرایی شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های نوین سوختی خاطرنشان کرد: اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای خدمات شهری و پاسخگویی به نیازهای جدید حمل‌ونقل ایفا کند.

کد مطلب 6801774

