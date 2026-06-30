پویش «باید برخاست» در آذربایجان شرقی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نعمتاله پایان روز سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران از انتشار فراخوان پویش استانی «باید برخاست؛ روایت آذربایجان از آقای شهید ایران» خبر داد و اظهار کرد: این پویش با هدف ثبت و ماندگارسازی جلوههای حضور مردم آذربایجان شرقی در آیین تشییع و وداع با «آقای شهید ایران» و بازنمایی هنرمندانه این حماسه مردمی در عرصههای فرهنگی، رسانهای و ادبی برگزار میشود.
وی افزود: مردم آذربایجان همواره در بزنگاههای تاریخی وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای شهدا نشان دادهاند و ضروری است این حضور پرشور در قالب آثار هنری و رسانهای برای نسلهای آینده ثبت و روایت شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به بخشهای مختلف این پویش گفت: این فراخوان در چهار بخش «فیلم و کلیپ»، «عکس»، «تولیدات رسانهای و فضای مجازی» و «بخش ادبی» منتشر شده است.
وی ادامه داد: مستندهای کوتاه، نماهنگ، ویدئوهای موبایلی، عکسهای حرفهای و موبایلی، گزارشهای خبری، آثار گرافیکی، استوریهای خلاقانه با هشتگ «#آقای_شهید_ایران»، سرودهها و دلنوشتههای ادبی از جمله آثاری هستند که در این پویش مورد ارزیابی قرار میگیرند.
پایان با بیان اینکه این پویش زمینه مشارکت هنرمندان، اصحاب رسانه، نویسندگان، شاعران و فعالان فرهنگی استان را فراهم میکند، تصریح کرد: تولید روایتهای اثرگذار از این حماسه مردمی، نقش مهمی در تبیین مفاهیم ایثار، مقاومت و وفاداری خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: علاقهمندان میتوانند از ۱۳ تیر تا پنجم مرداد ۱۴۰۵ آثار خود را از طریق درگاه اطلاعرسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی ارسال کنند.
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