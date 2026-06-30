https://mehrnews.com/x3csL2 ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹ کد مطلب 6875827 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹ نمایش حماسه و شبهای اقتدار ملی مردم ارومیه در خیابان ارومیه - مردم ارومیه سه شنبه شب نیز در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6875827 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع همدلی و اقتدار در نکا صد و بیست و دومین شب از بعثت خیابانی شهرکردیها پویش «باید برخاست» در آذربایجان شرقی آغاز شد محمدزاده: محلهمحوری مسیر تحقق حکمرانی مطلوب با مشارکت مردم است برچسبها ارومیه تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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