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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

البرز در تهران، قم و مشهد موکب و محل اسکان زائران برپا می‌کند

البرز در تهران، قم و مشهد موکب و محل اسکان زائران برپا می‌کند

کرج _ استاندار البرز از استقرار موکب‌ها و مراکز اسکان این استان در تهران، قم و مشهد همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید خبر داد.

مجتبی عبداللهی، استاندار البرز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید اظهار کرد: استان البرز در سه شهر تهران، قم و مشهد مقدس نسبت به برپایی موکب و فراهم‌سازی امکانات اسکان زائران اقدام خواهد کرد.

وی افزود: مسئولان و متولیان این بخش‌ها مشخص شده‌اند و تیم‌های اجرایی نیز در محل‌های پیش‌بینی‌شده مستقر شده‌اند تا هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات به زائران انجام شود.

استاندار البرز با بیان اینکه پیکر رهبر شهید در تهران، قم و مشهد تشییع خواهد شد، تصریح کرد: به طور طبیعی در این شهرها شاهد حضور گسترده زائران و عاشقان خواهیم بود، از این رو استان البرز نیز در راستای ایفای مسئولیت خود بخشی از توان و ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و پشتیبانی خود را به این موضوع اختصاص داده است.

عبداللهی ادامه داد: علاوه بر مسئولیت‌هایی که البرز در برخی بخش‌ها به عنوان استان معین بر عهده دارد، تصمیم گرفته شد در قم و مشهد نیز حضوری فعال داشته باشیم و با استقرار موکب‌ها و ایجاد فضاهای اسکان، در خدمت زائران و برگزارکنندگان مراسم باشیم.

وی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و مردمی استان در این زمینه پای کار هستند تا خدمات مطلوبی به زائران ارائه شود و بخشی از بار خدمت‌رسانی در شهرهای میزبان کاهش یابد.

استاندار البرز تأکید کرد: هدف از این اقدامات، تسهیل حضور زائران، ارائه خدمات رفاهی مناسب و مشارکت در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع پیکر رهبر شهید است.

کد مطلب 6875880

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