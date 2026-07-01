مجتبی عبداللهی، استاندار البرز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید اظهار کرد: استان البرز در سه شهر تهران، قم و مشهد مقدس نسبت به برپایی موکب و فراهم‌سازی امکانات اسکان زائران اقدام خواهد کرد.

وی افزود: مسئولان و متولیان این بخش‌ها مشخص شده‌اند و تیم‌های اجرایی نیز در محل‌های پیش‌بینی‌شده مستقر شده‌اند تا هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات به زائران انجام شود.

استاندار البرز با بیان اینکه پیکر رهبر شهید در تهران، قم و مشهد تشییع خواهد شد، تصریح کرد: به طور طبیعی در این شهرها شاهد حضور گسترده زائران و عاشقان خواهیم بود، از این رو استان البرز نیز در راستای ایفای مسئولیت خود بخشی از توان و ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و پشتیبانی خود را به این موضوع اختصاص داده است.

عبداللهی ادامه داد: علاوه بر مسئولیت‌هایی که البرز در برخی بخش‌ها به عنوان استان معین بر عهده دارد، تصمیم گرفته شد در قم و مشهد نیز حضوری فعال داشته باشیم و با استقرار موکب‌ها و ایجاد فضاهای اسکان، در خدمت زائران و برگزارکنندگان مراسم باشیم.

وی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و مردمی استان در این زمینه پای کار هستند تا خدمات مطلوبی به زائران ارائه شود و بخشی از بار خدمت‌رسانی در شهرهای میزبان کاهش یابد.

استاندار البرز تأکید کرد: هدف از این اقدامات، تسهیل حضور زائران، ارائه خدمات رفاهی مناسب و مشارکت در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع پیکر رهبر شهید است.