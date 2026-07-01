هوشمندسازی توزیع آرد در چهارمحال و بختیاری

سید عباس میراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سامانه جدید در راستای ساماندهی و هوشمندسازی فرآیند توزیع آرد برای مناطق عشایری و روستایی راه اندازی شده است که این سامانه تمامی مراحل، از ثبت تقاضا در سطح روستا و محل‌های استقرار عشایر تا تخصیص سهمیه و تحویل در انبارها را به‌صورت کاملاً دیجیتال و تحت نظارت لحظه‌ای مدیریت می‌کند. هدف از این طراحی، حذف مداخلات انسانی و اطمینان از تخصیص دقیق آرد به سهم هر خانوار یا واحد تولیدی است.

وی ضمن تأکید بر اهمیت استراتژیک آرد برای جوامع روستایی و عشایری اظهار داشت: ما در مرحله گذار از مدیریت سنتی به مدیریت هوشمند هستیم. چالش اصلی ما همیشه در مسیر توزیع، کنترل دقیق رسیدن کالا به مقصد نهایی بوده است.

میراحمدی افزود: این سامانه جدید با ایجاد یک ردپای دیجیتال برای هر کیلوگرم آرد، امکان پایش دقیق زنجیره توزیع را فراهم می‌کند. این یعنی عدالت در توزیع؛ یعنی آردی که برای یک روستایی یا یک دامدار عشایری در نظر گرفته شده، بدون هیچ مانع یا واسطه‌ای به دست خود آن‌ها خواهد رسید.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: با استفاده از این سیستم می‌توان میزان مصرف و توزیع را رصد و نظارت کرد و هرگونه انحراف و تخلف احتمالی را در همان لحظه شناسایی کرد.