هشدار معاون دادگستری خراسان جنوبی درباره مقابله با هنجارشکنی و ناامنی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین امیر زارعحسینی شامگاه جمعه در یکصد و هشتاد و هشتمین شب از اجتماعات شبانه مردمی شهرستان بیرجند، با قدردانی از حضور مستمر مردم اظهار کرد: مردم همواره در صحنههای مختلف از مسئولان جلوتر بودهاند و حضور یکصد و نود شب شما در این اجتماعات، جلوهای از همین حضور و بصیرت است.
وی با اشاره به وظایف دستگاه قضایی در شرایط حساس کشور افزود: قوه قضاییه در کنار مردم و سایر دستگاههای مسئول، وظیفه دارد با هر اقدامی که نظم و امنیت عمومی را هدف قرار دهد، بر اساس قانون برخورد کند.
قانون، مبنای برخورد با برهمزنندگان امنیت
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به سابقه اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با گروههای تروریستی و عوامل ناامنی در کشور بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شهید آیتالله بهشتی در جایگاه معمار دستگاه قضایی، پایههای نظام قضایی جمهوری اسلامی را بر مبنای فقه اسلامی بنا نهاد و قوانین کیفری کشور نیز بر همین اساس شکل گرفت.
زارعحسینی ادامه داد: در دهه ۶۰، گروهک منافقین با اقدامات تروریستی بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم کشور را به شهادت رساند و نظام قضایی و دستگاههای امنیتی و انتظامی با شناسایی عوامل این گروهک و برخورد قانونی با آنان، زمینه پایان بخش مهمی از این اقدامات را فراهم کردند.
وی با اشاره به حوادث و فتنههای سالهای پس از انقلاب گفت: در مقاطع مختلف از جمله سالهای ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸ و حوادث سالهای اخیر، دستگاه قضایی در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کرده و با افرادی که مرتکب جرائم و اقدامات خشونتآمیز شدهاند، برخورد قانونی صورت گرفته است.
دستگاه قضایی در برابر ایجاد ناامنی کوتاه نمیآید
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به شهادت قضات دیوان عالی کشور اظهار کرد: شهیدان رازینی و مقیسه از قضات انقلابی بودند که در مسیر رسیدگی به پروندههای مربوط به اغتشاشگران و برهمزنندگان نظم و امنیت کشور به شهادت رسیدند و این اتفاق نشاندهنده اهمیت و حساسیت مأموریت دستگاه قضایی در صیانت از امنیت کشور است.
وی با اشاره به حوادث و اقدامات خشونتآمیز رخ داده در بیرجند افزود: افرادی که در جریان حوادث گذشته به پلیس حمله کرده، موجب ایجاد خشونت و ناامنی شده یا به اموال عمومی آسیب زدهاند، شناسایی و بازداشت شدهاند و تعدادی از آنان هماکنون در زندانهای استان دوران محکومیت خود را سپری میکنند.
زارعحسینی تصریح کرد: اگر افرادی تصور کنند میتوانند تحت هر عنوان و بهانهای، بهویژه با تحریک دشمن، نظم و امنیت جامعه را برهم بزنند، بدانند دستگاه قضایی با قاطعیت و در چارچوب قانون با آنان برخورد خواهد کرد.
مردم اجازه تکرار سناریوهای دشمن را نمیدهند
وی با تأکید بر نقش مردم در حفظ امنیت و وحدت جامعه گفت: دشمن تلاش میکند با استفاده از افراد فریبخورده، گروههای تجزیهطلب و جریانهای مختلف، وحدت کشور را خدشهدار کند، اما مردم انقلابی خراسان جنوبی همواره در صحنه حضور داشتهاند و اجازه نخواهند داد چنین نقشههایی به نتیجه برسد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه دستگاه قضایی، انتظامی و مجموعههای اطلاعاتی و امنیتی با همافزایی در برابر اقدامات مجرمانه ایستادگی خواهند کرد، گفت: اگر فردی با هر عنوانی بخواهد با ایجاد خشونت و ناامنی، امنیت مردم را هدف قرار دهد، بر اساس قانون با وی برخورد خواهد شد.
زارعحسینی افزود: خوشبختانه در خراسان جنوبی در جریان حوادث گذشته، با اقدامات بهموقع نیروهای مسئول، اجازه گسترش ناامنی داده نشده است و امیدواریم با هوشیاری مردم و همکاری دستگاههای مسئول، این روند ادامه پیدا کند.
وی در پایان گفت: ما در دستگاه قضایی خود را خادم مردم و همپیمان ملت میدانیم و در سنگر قضاوت و اجرای قانون، وظیفه خود را با جدیت و بدون اغماض انجام خواهیم داد.
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