به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار، جمعه شب در نشست با خبرنگاران استان یزد با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه اظهار داشت: رسالت خبرنگار تنها انتقال اخبار نیست، بلکه خبرنگاری باید به بهبود فضای جامعه، ارتقای عملکرد دستگاه‌ها و مدیران و پیگیری مطالبات مردم کمک کند.

وی افزود: در این نشست مطالب و اطلاعات خوبی مطرح شد و برخی موضوعات و داده‌هایی که شاید از آنها اطلاع نداشتیم، از سوی خبرنگاران منتقل شد که امیدواریم بتوانیم این مسائل را پیگیری کنیم. هرجا پاسخ داشته باشیم، پاسخ قانع‌کننده ارائه خواهیم کرد و مواردی را که نیازمند پیگیری است نیز دنبال می‌کنیم.

دشمن در جنگ نظامی شکست خورد

جوکار با اشاره به شرایط کشور و تحولات اخیر بیان کرد: ما در شرایطی قرار داریم که جنگ تحمیل شده است و اگرچه دشمن در عرصه نظامی با شکست مواجه شده، اما تلاش می‌کند این شکست را با روش‌های دیگری جبران کند.

نماینده مردم یزد در مجلس ادامه داد: یکی از مهم‌ترین موضوعات در این زمینه، استفاده دشمن از ظرفیت‌های جنگ روانی و شناختی است. امروز دشمن می‌داند که از طریق نظامی نمی‌تواند به اهداف خود در برابر انقلاب اسلامی و ملت ایران دست پیدا کند، بنابراین روش‌های دیگری از جمله محاصره اقتصادی و تلاش برای تنگ‌تر کردن حلقه فشار را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به اهمیت موقعیت جغرافیایی ایران و تنگه هرمز گفت: این ظرفیت جغرافیایی فرصت مهمی برای کشور ایجاد کرده است و حتی کارشناسان دفاعی و مقامات آمریکایی نیز به اهمیت این موضوع اذعان دارند.

جوکار افزود: امروز در حوزه تأمین کالاهای اساسی با مشکل جدی مواجه نیستیم، منابع لازم وجود دارد، ارتباطات خوبی با کشورهای همسایه برقرار شده و مسیرهای تجاری جایگزین نیز فعال است؛ بنابراین دشمن در این بخش نیز به اهداف خود دست پیدا نخواهد کرد.

خبرنگاران؛ افسران جنگ شناختی

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی گفت: جنگ شناختی موضوع بسیار مهمی است و دشمن تلاش می‌کند با عملیات روانی بر ذهن و روح مردم اثر بگذارد، فضای دوقطبی ایجاد کند و مشکلات اقتصادی را بزرگ‌نمایی کند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، رسانه‌ها و خبرنگاران باید رسالت خود را در بیان حقایق، واقعیت‌ها و روایت صحیح به‌درستی انجام دهند. خبرنگاران امروز افسران جنگ شناختی هستند.

جوکار تصریح کرد: اگر رسانه‌ها در این میدان به‌درستی عمل کنند، دشمن در جنگ شناختی شکست خواهد خورد؛ اما اگر دشمن بتواند در جامعه دوقطبی و شکاف ایجاد کرده و اعتماد مردم را نسبت به مسائل مختلف کاهش دهد، زمینه برای اقدامات بعدی فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به حوادث سال‌های گذشته افزود: دشمن به دنبال ایجاد اغتشاش و آشوب و فراهم کردن بهانه برای اقدامات بعدی است. حوادث دی‌ماه گذشته و همچنین اغتشاشات سال ۱۳۹۸ نمونه‌هایی از این موضوع بود که دشمن از فضای ایجادشده برای اقدامات خود استفاده کرد.

تأکید رهبری بر حفظ وحدت و انسجام

جوکار با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت داخلی گفت: ما امروز قدرت داریم و قوی‌تر از گذشته شده‌ایم، اما باید مراقب باشیم نقطه ضعفی در اختیار دشمن قرار ندهیم.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب بر وحدت و انسجام داخلی تأکید دارند و این موضوع امروز اهمیت بسیار زیادی دارد. مردم ایران در صحنه حضور داشته‌اند و پای انقلاب و کشور ایستاده‌اند و امیدواریم این انسجام همچنان حفظ شود.

انتقال آب؛ مطالبه‌ای که نباید بیش از این معطل بماند

نماینده مردم یزد در مجلس در ادامه با اشاره به موضوع انتقال آب به استان یزد اظهار داشت: انتقال آب یکی از موضوعات مهم و همیشگی در نشست‌های مختلف است و دولت‌های مختلف هرکدام بخشی از این پروژه را دنبال کرده‌اند.

وی افزود: شهید رئیسی در دوره ریاست‌جمهوری خود تلاش کرد انتقال آب در مدت سه سال به استان یزد برسد، اما تنها حدود ۳۶ کیلومتر از خط انتقال اجرا شده است.

جوکار با اشاره به طرح انتقال آب خِرَسان گفت: قرارداد مربوط به این پروژه در سال ۱۳۹۲ منعقد شده و اکنون برای اجرای خط انتقال اقدامات جدیدی در حال انجام است، اما در مسیر اجرای پروژه با مسائل زیست‌محیطی مواجه شده‌ایم.

وی ادامه داد: به دلیل تغییر مسیر پروژه، موضوع در شورای عالی آب مطرح و مصوب شد و دستگاه‌های مختلف نیز طرح را بررسی و امضا کردند. در جلسه‌ای که مردادماه سال ۱۴۰۴ با حضور مسئولان وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد نیز مقرر شد دو مسیر پیشنهادی برای عبور خط انتقال ارائه و سازمان محیط زیست آنها را بررسی کند.

جوکار با انتقاد از طولانی شدن این روند گفت: پس از آن جلسه، مکاتبات متعددی با سازمان محیط زیست انجام داده‌ام، اما هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده‌ایم. آخرین نامه نیز در اواخر مردادماه ارسال شد و تمامی مکاتبات قبلی را نیز به آن پیوست کردم.

وی افزود: حتی حدود سه ماه پیش در نهاد ریاست جمهوری جلسه‌ای در این زمینه برگزار و تصمیماتی اتخاذ شد، اما پس از آن رئیس سازمان محیط زیست طی نامه‌ای از دانشگاه تهران خواست بررسی و مطالعه بیشتری درباره پروژه انجام دهد؛ در حالی که مطالعات این پروژه سال‌هاست انجام شده است.

نماینده مردم یزد تصریح کرد: منابع اجرای خط انتقال آماده است و با قرارگاه نیز درباره زمین‌های مورد نیاز هماهنگی انجام شده و زمین‌های مربوط به آب منطقه‌ای نیز تعیین تکلیف شده است. امیدواریم معاون اول رئیس‌جمهور هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این موضوع دستور لازم را صادر کند.

انتقال ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب برای یزد و کرمان

جوکار در ادامه با اشاره به بخش دیگری از پروژه انتقال آب گفت: در این طرح، ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب پیش‌بینی شده که ۵۰ میلیون مترمکعب آن برای یزد و ۵۰ میلیون مترمکعب برای کرمان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در خصوص ادامه مسیر انتقال آب تا مس سرچشمه نیز جلساتی با شرکت ملی صنایع مس برگزار شده و مسئولان این شرکت در جلسه موافقت خود را اعلام کردند، اما تاکنون اقدام عملی قابل توجهی از سوی این مجموعه مشاهده نکرده‌ایم.

جوکار از رسانه‌ها خواست در انعکاس و پیگیری این موضوع نقش‌آفرینی کنند و گفت: این آب متعلق به مردم است و نباید فرصت‌های ایجادشده برای تأمین پایدار آب استان از بین برود.

یزد ظرفیت تولید هزاران مگاوات برق خورشیدی دارد

نماینده مردم یزد در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انرژی و ناترازی برق اشاره کرد و گفت: تولید واقعی کمتر از میزان ظرفیت اسمی است و بخشی از برق تولیدی نیز به خارج از استان منتقل می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای انرژی خورشیدی در یزد افزود: حدود هفت هزار و ۸۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی در استان مجوز گرفته و زمین‌های مورد نیاز نیز در اختیار برخی سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

جوکار ادامه داد: برخی سرمایه‌گذاران کار اجرایی را آغاز کرده‌اند و برخی نیز هنوز اقدامی انجام نداده‌اند. اگر افرادی که زمین دریافت کرده‌اند طبق قانون کار را آغاز نکنند، باید زمین از آنها گرفته و در اختیار سرمایه‌گذاران جدید قرار گیرد.

وی تأکید کرد: با توجه به ظرفیت بالای استان در انرژی خورشیدی، باید موضوع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با جدیت دنبال شود تا یزد بتواند از نظر تأمین برق به وضعیت مطلوبی در کشور برسد.

توقف استقرار صنایع آلاینده در یزد

جوکار همچنین با اشاره به محدودیت‌های زیست‌محیطی استان گفت: در شورای برنامه‌ریزی استان، تاکنون با استقرار صنایع آلاینده در کریدورهای صنعتی یزد مهریز موافقت نشده است.

وی افزود: اگر جایی مشاهده شود که برای صنایع آلاینده مجوز صادر شده، این موضوع باید بررسی شود. حتی اگر مجموعه‌ای از مسیرهای دیگری مجوز گرفته باشد، به هیچ عنوان اجازه استقرار صنعتی که موجب آلایندگی و آسیب به محیط زیست مردم شود، داده نخواهد شد.

نماینده مردم یزد در مجلس همچنین بر اجرای قانون درباره تأمین آب صنایع تأکید کرد و گفت: طبق برنامه، صنایع باید به سمت استفاده از آب‌های غیرمتعارف و منابعی غیر از آب شرب حرکت کنند و این موضوع را نیز با جدیت دنبال خواهیم کرد.

بخش مهمی از اعتبارات نمایندگی صرف بافت تاریخی و درمان یزد شد

جوکار در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بافت تاریخی یزد اظهار داشت: طی سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از اعتبارات در اختیار نماینده را به دو حوزه درمان و گردشگری، حفظ و احیای بافت تاریخی اختصاص داده‌ام.

وی افزود: اقدامات زیرساختی خوبی در این حوزه آغاز شده و در حال اجراست، اما برای رونق گردشگری و حفظ بافت تاریخی باید برنامه‌ریزی جدی‌تری انجام شود.

تأکید بر بازگشت سهم معادن به مردم یزد

نماینده مردم یزد در مجلس یکی از مهم‌ترین موضوعات استان را نحوه بهره‌مندی مردم از درآمدهای معدنی دانست و گفت: بارها تأکید کرده‌ایم که باید منافع معادن به خود مردم استان بازگردد.

وی افزود: پیشنهاد ایجاد شرکت‌ها و تعاونی‌های فراگیر با سهامداری مردم استان را مطرح کرده‌ایم تا مردم بتوانند در فعالیت‌های اقتصادی و معدنی استان سهم داشته باشند.

جوکار با اشاره به وجود فردی با ۲۵۰ مجوز معدنی ادامه داد: باید اقشار مختلف از جمله جامعه معلمان نیز بتوانند از ظرفیت‌های اقتصادی و معدنی بهره‌مند شوند و اگر قرار است ثروتی از معادن استان ایجاد شود، نباید تنها در اختیار عده‌ای خاص باشد

وی با اشاره به ضرورت اجرای احکام قانونی در زمینه حساب‌های بانکی و منابع مالی شرکت‌های معدنی گفت: باید بخشی از منابع شرکت‌ها و حساب‌های آنها در داخل استان گردش داشته باشد تا بتوان از این ظرفیت برای توسعه استان استفاده کرد.

سهم یک درصدی معادن را برای یزد پیگیری کردیم

جوکار با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای کشور گفت: در برنامه ششم توسعه، موضوع اختصاص یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی به استان‌ها مطرح بود، اما این موضوع در لایحه دولت برای برنامه هفتم نیامد.

وی افزود: ما این موضوع را در مجلس پیگیری و پیشنهاد آن را مطرح کردیم و به تصویب رساندیم و اکنون نیز پیگیر اجرای آن هستیم تا منابع حاصل از این محل در اختیار استان قرار گیرد و صرف پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای شود.

پیگیری تکمیل جاده ترانزیتی یزد - طبس

نماینده مردم یزد در مجلس همچنین با اشاره به پروژه‌های راه‌سازی استان گفت: یکی از پروژه‌های مهم، جاده ترانزیتی یزد به سمت خراسان است که قطعات آن تعیین تکلیف شده و به مناقصه رفته است.

وی افزود: برای اجرای این پروژه نیز رایزنی‌هایی با استاندار خراسان جنوبی انجام شده و مقرر شده از منابع معدنی استان خراسان جنوبی نیز برای اجرای قطعات مربوط استفاده شود.

آزادراه نطنز ـ بندرعباس وارد مرحله اجرایی می‌شود

جوکار با اشاره به پروژه آزادراه نطنز ـ بندرعباس گفت: قطعه‌ای از این آزادراه در محدوده استان یزد قرار دارد که باید تعیین تکلیف می‌شد.

وی افزود: قرارداد این پروژه با مشارکت سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت راه و شهرسازی و سایر مجموعه‌های مرتبط در حال نهایی شدن است و امیدواریم عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز شود.

نماینده مردم یزد در مجلس خاطرنشان کرد: اتصال این مسیر به شبکه آزادراهی کشور اهمیت زیادی دارد و تلاش کرده‌ایم قطعات باقی‌مانده نیز به یکدیگر متصل شوند.

افزایش تعداد نمایندگان در دستور کار مجلس

جوکار در پایان درباره افزایش تعداد نمایندگان مجلس نیز گفت: افزایش تعداد نمایندگان موضوعی است که از ابتدای این دوره مجلس دنبال شده است.

وی افزود: در نخستین اقدامات این مجلس، موضوع اصلاح حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مطرح و دولت مکلف شد این موضوع را پیگیری کند. مکاتبات و پیگیری‌های متعددی نیز در این زمینه انجام شده و جلساتی با مسئولان نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور داشته‌ایم.

جوکار تصریح کرد: این موضوع همچنان در حال پیگیری است و امیدواریم در نهایت اصلاح حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان به شکل مناسبی انجام شود.