به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسمی صبح چهارشنبه با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و تبریک روز صنعت و معدن به صنعتگران، معدن‌کاران، تولیدکنندگان، اصناف و بازاریان، اظهار کرد: از نخستین روز تیرماه تا دهم تیر به عنوان دهه تولید و تجارت نامگذاری شده و توجه به تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری همواره از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید بوده است.

وی افزود: با وجود شرایط خاص سال ۱۴۰۵ و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سطح استان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، رویکرد اصلی بر افزایش سرمایه‌گذاری، رشد تولید و حمایت از واحدهای تولیدی متمرکز شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، بیان کرد: امسال بیش از ۲۶ واحد و طرح صنعتی و معدنی شاخص پس از ارزیابی برای معرفی و تجلیل در سطح ملی انتخاب شدند که شاخص‌هایی همچون اشتغال، کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری در این ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

قاسمی با اشاره به عملکرد بخش معدن، تصریح کرد: با وجود محدودیت‌ها در سال ۱۴۰۴ صدور پروانه‌های بهره‌برداری در بخش معدن ۶ درصد رشد داشته و در بخش صنعت نیز روند رشد ادامه یافته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از هزار و ۸۰۰ طرح صنعتی در نقاط مختلف استان هرمزگان در حال اجرا است و توسعه صنعتی در سواحل مکران و منطقه انرژی بر پارسیان زمینه افزایش حضور سرمایه‌گذاران در استان را فراهم کرده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خاطرنشان کرد: در ایام جنگ نیز با وجود برخی آسیب‌ها واحدهای تولیدی و کارگران فعالیت خود را متوقف نکردند و تولید، اشتغال و خدمات‌رسانی ادامه یافت.

قاسمی، اظهار کرد: به منظور پشتیبانی مراسم وداع با رهبر شهیدان، قائد امت ستادی در استان به ریاست استاندار و با مشارکت نماینده ولی‌فقیه، سپاه امام سجاد (ع) و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد و با هماهنگی واحدهای تولیدی اقدامات پشتیبانی و تأمین نیازها به صورت مستمر دنبال شد.

وی همچنین از مشارکت گسترده بخش خصوصی و واحدهای تولیدی در پشتیبانی از برنامه‌های مرتبط خبر داد و گفت: تولیدکنندگان استان با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های خود در این زمینه همکاری و مشارکت فعال داشتند.